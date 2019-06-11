Картодром, велодорожка и площадки для запуска моделей самолётов и ракет. На берегу Тагильского пруда создадут новый парк (ФОТО)

На берегу городского пруда, вокруг здания Дворца детского и юношеского творчества, создадут рекреационно-туристский кластер. Он станет неким продолжением проекта «Набережная “Тагильская лагуна”». На территории нового парка сделают кафе, террасу в два уровня, картодром, детский автогородок и бассейн для запуска радиоуправляемых моделей судов. Также там разместятся площадки с силовыми тренажёрами, для запуска радиоуправляемых моделей самолётов и моделей ракет, появятся игровые, универсальная спортивная и скейт-площадка. Для автолюбителей организуют несколько парковок на 151 машино-место, для поклонников двухколёсного транспорта — велодорожку.

Сейчас рассматривается вариант реализации планов по благоустройству территории вокруг дворца в рамках инвестиционного проекта по созданию кластера «Гора Белая». Проект реконструкции набережной пруда был разработан ещё в 2016 году, перед подачей заявки в федеральную программу на софинансирование его пришлось актуализировать. До конца 2019 года планируется получить положительное заключение госэкспертизы, а также ответ по заявке. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на реализацию проекта необходимо минимум 450 млн рублей.