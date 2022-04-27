Капремонтом Верхне-Выйского гидроузла за 205 млн рублей займётся компания «Астра-групп» из Первоуральска 

Капитальный ремонт Верхне-Выйского гидроузла за 205 млн рублей будет проводить ООО «Астра-групп» из Первоуральска. Работы рассчитаны на несколько лет. Приступить к ним компания должна в июне этого года, а завершить — к январю 2025 года.

Заказчиком выступает Служба заказчика городского хозяйства, эксплуатирует сооружение ООО «Водоканал-НТ». Подписание контракта с организацией запланировано на 4 мая. Его начальная стоимость составляла 207 млн рублей, но ООО «Астра-групп» предложило сумму на 2 млн меньше.

Согласно проектной документации, подрядчик должен провести ремонтные работы на водосбросе, ледозащитных сооружениях и донном водоспуске. Кроме того, после проведения строительных работ компания должна будет благоустроить и озеленить территорию.

Отметим, что капремонт необходим для исключения риска аварийной ситуации, предотвращения нарушения функций водохранилища, защиты населённых пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения. Вопрос экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ обсуждается последние несколько лет. План капитального ремонта сооружений Верхне-Выйского водохранилища был разработан ещё в 2020 году НПП «Проект стройкомплекс», тогда его стоимость оценивалась в 160 млн рублей.