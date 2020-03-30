Капитальный ремонт школы № 85 в Нижнем Тагиле начнётся после завершения противоэпидемических мероприятий

Работы по капитальному ремонту тагильской средней школы № 85 должны быть выполнены новым подрядчиком ЗАО «Стройкомплекс» до конца текущего года, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Для того чтобы исполнить условия контракта в срок, компанией составлен план-график и уже ведётся закупка материалов и оборудования. На первом этапе строители проведут демонтаж внутренних конструкций помещений. Также будет заменена часть внутренних конструкций кровли, а само покрытие полностью обновлено на современный профнастил. Летом подрядная организация займётся обновлением систем отопления, электроснабжения и канализации. К сентябрю 2020 года здание должно быть полностью заведено в новый тепловой контур.

«Что касается новшеств, которые появятся после капитального ремонта в школе № 85, то они коснутся первого этажа. На главном входе будет установлен подъёмник для маломобильных учащихся, а санузлы переоборудуют согласно требованиям доступной среды», — говорят в мэрии.

По словам замгендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, чтобы успеть сдать объект в срок, в школе на постоянной основе будут трудиться не менее ста человек в смену.

Напомним, в середине марта мэрия Нижнего Тагила разорвала контракт с фирмой «Шамрок» из Екатеринбурга, которая стала победителем электронных торгов на право проведения реконструкции школы № 85 по проспекту Мира. Причиной расторжения договора с ООО «Шамрок» стали обнаруженные во время проверки фиктивные документы, предоставленные подрядчиком для конкурса.