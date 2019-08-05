Кандидаты от КПРФ потребовали отставки главы Мосгоризбиркома и пересчёта подписей

Кандидаты в депутаты Московской городской думы от партии КПРФ потребовали «незамедлительной отставки председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова», пишет Znak.com.

По их мнению, состав столичного избиркома сформирован с «явным конфликтом интересов» — в частности, речь идёт о том, что членами МГИКа являются действующие чиновники мэрии Москвы.

Кроме того, коммунисты намерены требовать прекращения политического преследования в отношении москвичей, которые были задержаны в Москве во время акций 27 июля и 3 августа, но фактически не являлись участниками митинга. Такие решения были приняты накануне в ходе закрытого совещания кандидатов, рассказал источник в партии.

По данным Znak.com, по итогам совещания кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ подписали «Заявление 45» (число кандидатов в депутаты МГД), которое намерены передать главе ЦИК Элле Памфиловой и мэру Москвы Сергею Собянину. Секретарь московского горкома партии Денис Парфёнов подтвердил, что кандидаты в депутаты от КПРФ проводили закрытое совещание, где составили «Заявление 45».

«Все озвученные вами темы действительно обсуждались. Мы сделаем это заявлением публичным, как только соберём все 45 подписей. Большинство из них у нас уже есть, осталось несколько человек буквально дождаться. Но это технический момент», — сказал Парфёнов.

По словам одного из участников совещания экс-кандидата в мэры Москвы, кандидата в депутаты МГД от КПРФ Вадима Кумина, «все присутствующие [кандидаты] поддержали заявление за основу».

«Сейчас утрясаем окончательную редакцию. Все сошлись во мнении, что подписи кандидатов пересчитывать надо и к этому процессу будет больше доверия, если его проведёт обновлённый состав МГИК», — добавил Кумин.

В Москве последние три недели по выходным проходят акции протеста против отказа в регистрации на выборах в МГД независимым кандидатам. 20 июля на проспекте Сахарова прошла согласованная с московскими властями акция протеста, участие в которой приняло, по разным оценкам, от 12,5 до 25 тысяч человек. 27 июля в Москве состоялся уже несогласованный митинг, который завершился массовыми столкновениями активистов и силовиков. По данным московской полиции, в акции 27 июля приняло участие 3,5 тысячи человек, по данным оппозиционеров — около 10 тысяч. Акция протеста началась около 12 часов дня и завершилась ближе к полуночи. Спустя неделю СКР официально объявил, что по факту проведения акции в Москве 27 июля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ «Массовые беспорядки». В рамках этого дела арестовано уже восемь человек.