Кандидатом в мэры Екатеринбурга стала 21-летняя студентка

Одним из кандидатов на должность главы Екатеринбурга стала 21-летняя студентка Кристина Кузнецова — пост о подаче необходимых документов в мэрию девушка выложила в свой Instagram, пишет Znak.com.

«Сегодня 21-й день 21-го года в 21-м веке, хороший день, чтобы подать документы на участие», — написала девушка.

22 января — последний день, когда можно подать документы в администрацию Екатеринбурга, чтобы поучаствовать в конкурсе на место главы города. 26 января отборочная комиссия опубликует весь список кандидатов, а 1 февраля состоится сам конкурс, где кандидаты будут защищать свои программы перед членами комиссии.

Окончательное решение примут депутаты гордумы Екатеринбурга на собрании 9 февраля. По данным источника, на данный момент на пост мэра претендуют 27 человек.