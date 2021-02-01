Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали на 30 суток за участие в акции в поддержку Навального

Верх-Исетский районный суд на 30 суток арестовал кандидата на пост мэра Екатеринбурга Сергея Тиунова. Наказание назначили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия) после участия в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Как рассказал сам Тиунов на судебном заседании, в акции он не участвовал, а хотел зафиксировать, что улицы в городе плохо чистят от снега. Мужчина показал судье свои посты в соцсетях, где критиковал исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за плохую уборку в городе.

«Я фотографировал кучи снега, дорожки. Я не людей фотографировал — они мне неинтересны», — цитирует Тиунова Ura.ru.

Он также добавил, что является сторонником Навального, однако в публичных мероприятиях не участвует. По его словам, все фотографии с неубранным снегом он планировал продемонстрировать во время выступлений для выборов мэра.

Сергей Тиунов известен как правозащитник и оппонент действующей власти. В 2017 году ему назначили 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Активист обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека. Тиунов стал четвёртым кандидатом в мэры Екатеринбурга.