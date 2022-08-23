Кандидата от «Справедливой России» сняли с выборов в гордуму Нижнего Тагила

Накануне, 22 августа, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск окружной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата от «Справедливой России» Ильи Яговитина. По информации издания «Реальный Тагил», причиной послужило обращение в окружную избирательную комиссию представителей «Единой России». Якобы Яговитин является членом «Единой России» и по этой причине не может участвовать в выборах от другой партии.

Илья Яговитин работает тренером в спортивной школе «Тагилстрой». Выдвигался в избирательном округе № 21. Его соперниками стали начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов от «Единой России», Карина Гуляева от ЛДПР и ведущий специалист ЕВРАЗ НТМК Оксана Феофанова от «Новых людей».

В территориальной избирательной комиссии Ленинского района комментировать ситуацию журналисту АН «Между строк» отказались.

Выборы в гордуму Нижнего Тагила 11 сентября пройдут по новым правилам. В конце 2021 года муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Изменения коснулись и числа депутатских кресел: теперь их 25 вместо 28.

Решение суда в законную силу не вступило. Кандидат может оспорить его в пятидневный срок.