Кандидат в депутаты Госдумы после встречи с избирателями в Серове попала в больницу

Кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому городскому округу от партии «Яблоко» Ирина Скачкова оказалась в больнице после встречи с избирателями, пишет Znak.com.

«Да, вчера я была в Серове, потом переехала в Североуральск. К концу дня появились симптомы отравления. Пришлось вызвать скорую помощь: медики подтвердили отравление, и меня увезли в больницу Североуральска», — рассказала она.

Скачкова предполагает, что отравилась в местной столовой: «Там была ужасная санитария, мухи кругом, а в туалете ужасная вонь». Сейчас кандидат находится в инфекционном отделении больницы со слабостью и болями, но, по словам Скачковой, чувствует себя уже лучше, чем вчера.

«Персонал больницы очень внимательный и вежливый. Очень благодарна врачам и медсёстрам. Но вот состояние больницы оставляет желать лучшего, как минимум требуется ремонт. Осыпается извёстка, краска, стены в подтёках. Непонятно, куда смотрит власть. Сами они сюда заходят или нет? Или они лечатся в других местах?» — удивляется она.

Скачкова намерена написать запросы в прокуратуру и губернатору региона по поводу антисанитарии в столовой и состояния больницы.

Напомним, на мандат в Серовском округе претендуют шесть зарегистрированных кандидатов. Помимо Скачковой, баллотирующейся от «Яблока», это Габбас Даутов (КПРФ), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Дмитрий Зенов («Коммунисты России»), Игорь Рузаков («Зелёные») и Евгения Чудновец (ЛДПР). Также документы на регистрацию подал биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»).