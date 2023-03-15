Кандидат исторических наук из Нижнего Тагила стала лауреатом международной премии для женщин-учёных

Кандидат исторических наук начальник отдела научно-исследовательской работы филиала РГППУ в Нижнем Тагиле Елена Харитонова стала лауреатом первой национальной премии для женщин в науке и технологиях KOLBA. Тагильчанка победила в номинации «Образование». Елена рассказала журналисту АН «Между строк» о том, как проходили этапы конкурса и как высоко она оценила исследовательские работы коллег.

«В январе 2023 года мне пришло письмо по электронной почте с информацией о конкурсе и предложением поучаствовать. Заявилась на две номинации: "Образование" и "Научное просветительство". В конкурсное портфолио вошли все мои научные достижения с 2006 года. В середине февраля мне сообщили, что я вошла в список номинанток. Кандидаток отбирало экспертное жюри. Потом был следующий этап — собеседование. Всё это проходило на платформе Zoom. Мы должны были за 2-3 минуты сделать самопрезентацию, рассказав о своей работе, исследованиях и интересах. После этого был составлен шорт-лист победителей. Последнее слово было за членами Попечительского совета конкурса. И вот буквально несколько дней назад мне сообщили, что я стала победителем в номинации "Образование"», — делится впечатлениями Елена.

Тагильчанка уточняет, что на конкурс поступило 234 заявки от женщин-исследователей со всех уголков России в совершенно разных областях знаний. Елена отмечает, что ей, как участнице проекта, было очень интересно наблюдать за соперницами, которые старались уложить самопрезентацию в 2-3 минуты и за это короткое время рассказать всё самое важное о своей научной работе.

«Когда был этап собеседования, то это даже не воспринималось как соперничество, если честно. Скорее, мы просто внимательно слушали друг друга. И поражались тому, как много каждая из нас делает и продолжает делать в области научных исследований. Вообще, думаю, что слово "конкуренция" здесь даже неуместно. Каждая из кандидаток достойна победы! Очень хочется вживую встретиться, лично пообщаться, наметить пути сотрудничества. Было весело наблюдать за коллегами», — отмечает Елена.

Торжественное вручение премии KOLBA в рамках международного форума «Женщины в науке и технологиях — 2023» пройдёт в апреле в Москве.

«Думаю, что самое интересное ещё впереди! Уверена, что в Москве будет на что посмотреть. Новые знакомства и впечатления. Это всегда самое крутое. Ещё очень порадовалась и поразилась одновременно тому, как много у нас женщин, занимающихся наукой. Какие они все разные, но при этом идейные (в самом хорошем смысле слова) в плане работы, не пытающиеся разделить работу и семью. У многих семьи, детки, и при этом они всё успевают. Одним словом, большие умницы!» — говорит Елена.

Организатором национального конкурса KOLBA выступило Российское отделение международного сообщества «Женщины атомной отрасли» (WiN Global), созданное в 2017 году. В этом году премия представлена в 16 номинациях: «Промышленность», «Технологии», «Популяризаторы в науке», «Медицина», «Мировая наука», «Экономика и финансы», «Образование», «Биология», «Ядерная медицина», «Физика», «Социология», «Химия и нанотехнологии», «Научная журналистика», «Креативное предпринимательство», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».

Елена Харитонова преподаёт в филиале РГППУ в Нижнем Тагиле (НТГСПИ) с 2006 года. С 2019 года занимает должность начальника научно-исследовательского отдела. Помимо административной работы, она активно занимается собственной научной деятельностью: изучает государственную реабилитационную политику жертв политических репрессий СССР, проблемы взаимодействия власти и общественных организаций в области увековечения памяти о политических репрессиях и в целом охватывает вопросы, связанные с развитием гражданского общества в России.

Кроме того, Елена — автор восьми монографий (в четырёх из которых соавтор), пяти учебных пособий, 28 статей в журналах, одобренных ВАК РФ (всего около 100 научных публикаций). Её работа неоднократно удостаивалась различных научных наград. Развивая научную деятельность в вузе, тагильчанка повысила статус организации на уровне не только российского, но и международного научного сообщества.