Канада ввела санкции против девяти российских чиновников. В списке — уроженец Нижнего Тагила

В Министерстве иностранных дел Канады российских чиновников считают причастными к отравлению и преследованию политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте МИД Канады со ссылкой на заявление главы министерства Марка Гарно.

Под санкции попали: директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра обороны Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин (уроженец Нижнего Тагила), глава Росгвардии Виктор Золотов, полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, сообщает телеканал «Дождь».

Чиновникам, попавшим под санкции, заморозят возможные счета в Канаде и запретят заниматься финансовой деятельностью на территории страны.

В министерстве отмечают, что санкции «призваны привлечь внимание к ухудшающейся ситуации с правами человека в России». Ограничения соответствуют тем мерам, которые ранее приняли Евросоюз и США.

В начале марта США и ЕС ввели санкции против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Тогда в список также попали Александр Бортников, Александр Калашников, Сергей Кириенко и Игорь Краснов.

Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится в исправительной колонии в Покрове.