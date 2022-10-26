«Какой-то колхоз из 90-х в центре города». В Нижнем Тагиле продавцы одного из магазинов на проспекте Ленина примотали к дереву скотчем мегафон с картавой рекламой (ВИДЕО)

Жители центральных улиц Нижнего Тагила возмущены агрессивной рекламой, которую распространяет один из магазинов на улице Ленина. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, сотрудники торговой точки укрепили на скотч к дереву громкоговоритель, по которому целый день картавый диктор рассказывает о скидках и выгодных предложениях.

«Какой-то колхоз из 90-х устроили в центре города. Как можно было догадаться прицепить громкоговоритель на скотч к дереву? Это вообще законно?» — спрашивает Елена.

Как пояснил АН «Между строк» руководитель консультационного центра Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров, распространение рекламы в таком виде строго ограничено законодательством.

«Размещение мегафона возможно, если имеется разрешение администрации города. Но шум, создаваемый звуковой рекламой, не должен превышать допустимый уровень и мешать жителям близлежащих домов», — пояснили АН «Между строк» в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что установку громкоговорителя с администрацией никто не согласовывал. Также в администрации города уточнили, что такие нарушения относятся к ведению Федеральной антимонопольной службы.

«В соответствии с ФЗ "О рекламе", распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. В случае выявления нарушения требований закона антимонопольные органы привлекают виновных лиц к ответственности», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.