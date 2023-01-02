Какие изменения законодательства ждут россиян в 2023 году

Традиционно с 1 января в России вступают в силу принятые ранее законодательные акты. Для того чтобы вы были в курсе наиболее важных изменений, АН «Между строк» собрало самые важные нововведения в одном материале.

Индексация МРОТ, пенсий и прожиточного минимума

В 2023 году произойдёт традиционная индексация самых важных государственных выплат. С 1 января минимальный размер пенсий в России вырастет до 12 363 рублей (+4,8%), а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей (+6,3%). В свою очередь изменится и размер прожиточного минимума, который с 1 января установится на отметке в 14 375 рублей (+3,28%).

Выплаты молодым родителям и семьям с детьми

Новый год принесёт россиянам повышенные выплаты материнского капитала. В сравнении с 2022 годом его сумма за первенца составит 589,5 тысячи рублей (увеличится на 65 тысяч) или 779 тысяч рублей при рождении второго ребёнка (увеличится на 85,9 тысячи рублей).

Также с 1 января в России семьи с детьми в возрасте до 17 лет, чей доход на каждого из её членов ниже регионального прожиточного минимума, смогут получать единое пособие, которое объединит в себе ряд действующих на сегодня мер поддержки (выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт на раннем сроке беременности, и выплаты в связи с рождением и воспитанием ребёнка до 17 лет). Размер пособия будет составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума.

Объединение ПФР и Фонда соцстрахования

Кроме того, в первый день нового года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России будут объединены в единую организацию — Социальный фонд России (СФР). Специалисты отмечают, что никаких дополнительных трудностей для россиян такая мера не принесёт, а вот обслуживание граждан станет быстрее.

Повышение цены на водку, бренди и коньяк

Согласно приказу Минфина РФ, минимальная цена ряда крепких алкогольных напитков вырастет с 2023 года. Мера коснётся водки, чья минимальная розничная цена вырастет с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — с 348 до 375 рублей и коньяка — с 480 до 517 рублей.

Введение единого налогового платежа (ЕНП)

С 1 января оплата налогов будет производиться посредством единого налогового платежа. Теперь для оплаты налогов необходимо будет перевести средства на единый налоговый счёт в ФНС, а организация уже сама распределит все средства по назначению. Мера направлена на удобство и упрощение процедуры уплаты налогов и касается как физических, так и юридических лиц и ИП. Приоритет погашений задолженностей распределяется в зависимости от срока — чем раньше срок, тем выше приоритет.

Отметим, что обновятся и ежемесячные сроки уплаты налогов. Теперь до 25-го числа каждого месяца будет сдаваться отчётность, а уплату налога необходимо произвести до 28-го числа.

Введение трудовых книжек нового образца

С 1 января 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца, из которых был исключён ряд положений. Уже имеющихся трудовых книжек изменения не коснутся, ими всё так же можно будет пользоваться без ограничений.

Срок погашения штрафов увеличат

С 1 января 2023 года увеличен период уплаты назначенных штрафов. Теперь на это отводится 20 дней (вместо 10). При этом если штраф уплатить в течение первых десяти дней, то его размер будет снижен на 50%.

Отмена скидок при использовании портала «Госуслуги»

Уплата пошлин через портал «Госуслуги» больше не имеет 30% скидки. В Минфине отметили, что акция была временной мерой, а её возобновление не планируется. Кроме того, с 1 января 2023 больше не действует скидка на оформление загранпаспорта (ранее её размер составлял 1,5 тысячи рублей). Теперь, как и раньше, стоимость услуги независимо от способа оформления составляет 5 тысяч рублей.

Повышение стоимости техосмотра

В 2023 году стоимость технического осмотра автомобилей увеличится в среднем в два раза до максимально допустимой отметки, установленной ФАС. Для легковых автомобилей стоимость составит 913 рублей (вместо 498), для грузовых — 999 рублей (вместо 498), а для мототранспорта — 321 рубль (вместо 166).

Собственники жилья получат доступ к информации о прописанных гражданах без их согласия

Собственники жилья в новом году имеют возможность бесплатно получать информацию о прописанных в нём гражданах без их согласия. Ранее такие сведения можно было затребовать только при согласии жильцов и при условии, что речь идет о российских, а не иностранных гражданах (или лицах без гражданства).

Теперь собственники смогут узнать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. В случае иностранцев предоставляются данные о гражданстве, дате и сроке регистрации по месту жительства, постановке на учёт по месту пребывания.