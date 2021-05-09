Как в Нижнем Тагиле будут работать трамваи в День Победы

9 мая в связи с парадом военной техники с 7:00 и до 11:00 полностью закрывается движение трамваев по проспекту Ленина, а также по проспекту Мира (на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского). На время закрытия центральных улиц трамваи будут работать по изменённым маршрутам.

Маршрут № 3 будет работать с 5:28 до 7:00 по расписанию выходного дня. Далее на время перекрытия движения по проспекту Ленина трамваи 3-го маршрута будут работать по изменённому маршрутом № 9а «ул. Островского — Красный Камень — Тагилстрой». Интервал ожидания трамвая составит примерно 20 минут.

Трамваи с маршрутом № 4 будут работать как обычно, следуя расписанию выходного дня.

Маршрут № 15 с 5:23 до 7:00 также будет работать по привычному расписанию. Последний трамвай с Новой Кушвы на ГГМ отправится в 6:48, с ГГМ до Новой Кушвы — только один утренний рейс в 5:45. С 7:00 трамваи будут работать по укороченному маршруту № 14 «ГГМ — Ул. Островского». Интервал ожидания составит 5-6 мин.

Маршрут № 8 начнёт работу по расписанию выходного дня. По полному маршруту с УВЗ на Красный Камень можно будет уехать в 5:17 и 5:48, с Красного Камня до УВЗ — в 5:56 и 6:34. Далее трамваи начнут работу по маршруту «УВЗ — Отделение дороги». Интервал движения - 30 минут.

А трамваи с маршрутом № 12 с самого утра будут работать по укороченному маршруту «Пихтовые Горы — Отделение дороги».

После открытия центральных улиц курсирование вагонов по изменённым маршрутам закончится, работу начнут обычные маршруты согласно расписанию выходного дня. Местоположение вагонов в онлайн режиме можно посмотреть через сервис «Трамвай на карте».