Как в фильме «Пункт назначения». В Нижнем Тагиле на улице Циолковского из автокрана-манипулятора на ходу выпали металлические трубы

Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Циолковского, рядом с ТЦ «ЦУМ», произошло необычное происшествие. Как рассказал АН «Между строк» автолюбитель Александр, прямо перед ним на полном ходу из кузова крана-манипулятора выпали металлические трубы.

«Еду я, еду — никого не трогаю, а впереди это чудо с трубами тащится. На каждой кочке его трясёт, как холодильник "Юрюзань". Я как чувствовал, что нужно держаться от таких чудаков на расстоянии. Все же смотрели фильм "Пункт назначения". В общем, всё как в кино: перед поворотом на мост трубы благополучно съехали назад», — рассказал редакции очевидец.

По счастливой случайности инцидент обошёлся без пострадавших.