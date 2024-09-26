Происшествия

Как в 90-х. В Нижней Туре на улице расстреляли бизнесмена (ВИДЕО)

26.09.2024 14:33
Как в 90-х. В Нижней Туре на улице расстреляли бизнесмена (ВИДЕО)

В Свердловской области полиция разыскивает 33-летнего Евгения Голубчикова. Его подозревают в убийстве предпринимателя из Нижней Туры Константина Ребдева, которого застрелили вечером 24 сентября.

Ориентировку на подозреваемого сейчас распространяют в социальных сетях и местных СМИ. Известно, что мужчина ранее был судим, может ездить на ВАЗ-2114 или «Волге». Также предполагается, что он вооружён.

По одной из версий, мужчины являлись конкурентами в одной сфере бизнеса и раньше уже конфликтовали по деловым вопросам.

Видео: «Подслушано Нижняя Тура»
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