«Как только вакцина поступит в город, начнём прививать жителей». В Нижнем Тагиле за неделю выявили более тысячи случаев ОРВИ и пневмонии

В Нижнем Тагиле начался сезонный всплеск заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Только за последнюю неделю в городе выявили 919 случаев ОРВИ и 143 — пневмонии. Об этом главный санитарный врач Тагила Юрий Бармин сообщил сегодня, 3 сентября, на заседании городского оперштаба по организации прививочной кампании против сезонного гриппа.

«99% заболевших воспалением лёгких — люди старше 18 лет. Благодаря успешно проведённым прививочным кампаниям прошлых лет нам удавалось сдерживать распространение гриппа. По нашей статистике, в группе непривитых детей заболеваемость гриппом в 9 раз выше, чем среди детей, прошедших вакцинацию», — отметил Юрий Бармин.

Напомним, в этом году иммунизации населения будет уделено особое внимание из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так как распространение сезонного гриппа и ОРВИ может привести и к росту заболеваемости COVID-19. Всего осенью в Нижнем Тагиле планируется вакцинировать против гриппа 65% жителей города.

«Перед нами стоит крайне непростая и серьёзная задача — провести вакцинацию большей части жителей Нижнего Тагила, — сказал на штабе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Сложность заключается в том, что никто не знает, как может среагировать организм человека, если будет наложение двух инфекций: коронавируса и гриппа. Мы провели штаб, чтобы максимально донести информацию до руководителей предприятий, организаций питания и других о необходимости проведения прививочной кампании, обсудить организационные моменты по локализации мест её проведения, выезда медицинских бригад. С этого момента мы также начинаем активную информационную кампанию по разъяснению населению важности сделать прививку от гриппа. Как только первая партия вакцины поступит в город, мы начнём прививать тагильчан».

Последние данные о распространении инфекции COVID-19 и борьбе с ней — в онлайне АН «Между строк».