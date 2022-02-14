Как тагильчане будут праздновать День всех влюблённых. Видеоопрос АН «Между строк» 

В России День всех влюблённых отмечается с 90-х годов прошлого века. По данным ВЦИОМ, праздник в основном пользуется популярностью у молодёжи: его отмечают более 81% юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Журналисты АН «Между строк» вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы выяснить, будут ли горожане отмечать этот праздник, что будут дарить своим близким и в чём, по их мнению, секрет крепких отношений.

Как выяснилось, большинство тагильчан просто накроют праздничный стол и проведут этот вечер с семьёй. Двое тагильчан признались, что не будут отмечать День всех влюблённых. Многие подарят своим вторым половинкам небольшие подарки и внимание.

А секрет крепких отношений, по словам горожан, заключается в доверии, умении прощать и понимании.