Как стать страховым агентом «Ренессанс»: пошаговое руководство и советы

Компания СК «Ренессанс» приглашает к сотрудничеству страховых агентов. Работа полностью удалённая, оформление страховки происходит онлайн. У партнёров нет «потолка» в доходе, ведь заработок зависит от количества и стоимости проданных страховых полисов. При полной занятости реально зарабатывать 60 тыс. руб. в месяц и более. Расскажем, что необходимо для успешного старта в этой деятельности, чем занимается страховой агент «Ренессанс» и какие шаги предпринять, чтобы сотрудничать сразу с несколькими страховщиками.

Требования к кандидатам

СК «Ренессанс» не предъявляет формальных требований к партнёрам. Договоры заключаются с физлицами, самозанятыми и ИП. Есть разница в уплате взносов: ИП платит их самостоятельно, а за физлиц перечисляет компания. Также нет ограничений по образованию и опыту работы, однако есть желательные качества и навыки, с которыми проще стать страховым агентом «Ренессанс», а именно:

Самодисциплина. Страховой агент работает в режиме многозадачности, распределяя дела по срочности и важности. Свободный график расслабляет, и если откладывать задачи на потом, можно не дождаться высоких заработков.

Стрессоустойчивость. Потенциальные страхователи задают вопросы, сомневаются, высказывают возражения. Партнёру СК приходится с этим работать, сталкиваться с отказами и невежливым поведением людей.

Внимательность. Ошибки в документе приведут к тому, что их придётся исправлять посредством обращения в страховую, а это отразится на репутации специалиста. Также важно грамотно доносить информацию до клиента, не путаться в терминах и разбираться в нюансах каждого продукта.

Коммуникабельность. Агент ищет клиентов, выстраивает с ними коммуникацию, убеждает в преимуществах страховых продуктов.

Нужные навыки нарабатываются со временем, а личные качества необходимо развивать. После регистрации открывается доступ к образовательному порталу с базой знаний. Компания приглашает пройти онлайн-обучение. Сотрудники изучают курс, смотрят видеоматериалы и знакомятся со страховыми продуктами под руководством тренера. Пройдя обучение, агент приступает к работе.

Процесс регистрации и начала работы

Стать агентом «Ренессанс Страхование» можно двумя способами.

Подать заявку на сайте компании

Пользователь указывает сведения о себе, включая:

Ф.И.О.;

электронную почту;

контактный номер телефона;

пол;

регион проживания;

опыт работы агентом.

После проверки сведений компания заключает с кандидатом агентский договор и предоставляет доступ к продуктам. По факту продажи начисляется КВ.

Подключиться через сервис партнёрских продаж

Онлайн-платформа для агентов, вебмастеров и арбитражников предоставляет гибкие инструменты для сотрудничества с топовыми страховщиками. Рассмотрим подключение на примере сервиса Пампаду:

Указываете Ф.И.О., email, номер телефона. Принимаете оферту. Авторизуетесь в личном кабинете и начинаете работу.

На платформе собраны обучающие материалы, но партнёров не обязывают проходить курсы, тренинги, смотреть уроки. Используйте базу знаний, если есть необходимость. Агенты работают в статусе самозанятого, ИП, физлица или компании. Размер вознаграждения — 8-50% от стоимости полиса. Точные цифры по каждому продукту отображаются в личном кабинете.

Возможности заработка

Прибыль страхового агента различается в зависимости от продукта, типа договора (новый, пролонгация), региона. Рассмотрим на примере:

ОСАГО. При цене полиса 10 474 руб. комиссия партнёра составляет 1 1571 руб.

КАСКО. Оформив страховку за 90 599 руб., агент получает 22 649 руб.

Страхование ипотеки. По программе «Жизнь + Имущество» полис обойдётся клиенту в 32 460 руб. Сумма КВ — 17 853 руб.

Начинать лучше с ходовых продуктов: ОСАГО, страхование залогового имущества. Клиентам не нужно объяснять, зачем нужны эти полисы, главное, убедить купить у вас. По мере приобретения опыта переходите на более сложные и дорогие продукты.

Поддержка и развитие

Подключившись к «Ренессанс» через официальный сайт СК, вы работаете с продуктами этой компании и растёте в доходах. Если вы регистрируетесь через сервис партнёрских продаж, то кроме прибыли, получаете возможность роста от специалиста до собственной команды. В этом случае вы работаете с множеством СК и вскоре сможете построить реферальную сеть, получая доход с продаж субагентов, или организовать агентство и сотрудничать со страховщиками в статусе юрлица.

Информационная и техническая поддержка оказывается на любом этапе. С возникшими затруднениями специалисты могут обратиться в онлайн-чат, по телефону, в ТГ-канал.

Преимущества и вызовы профессии

Плюсы работы страховым агентом в «Ренессанс»:

удалённый заработок со свободным графиком;

возможность совмещения с учёбой, другой занятостью;

лёгкий вход в профессию — достаточно самообразования и минимального опыта. а остальному научитесь в процессе;

неограниченная прибыль, зависящая от активности партнёра.

Новички в этой сфере сталкиваются и с трудностями, например:

Непонимание. где брать первых клиентов. В помощь — база знаний Пампаду.

Неумение планировать рабочий день. Научитесь за 2-3 недели.

Затраты на платные источники трафика. На старте лучше предпочесть бесплатные, а когда появятся первые успехи, переходить к платным.

Нежелание сопровождать клиента до сделки. Пользователи инертны, им необходимо рассказывать о плюсах и выгоде покупки полиса у вас.

О сервисе Пампаду*

Онлайн-сервис Пампаду разработан для удобного взаимодействия агентов с рекламодателями. Партнёрская программа насчитывает десятки офферов с комиссионным вознаграждением до 55% от сделки. Заработанные средства выплачиваются по запросу — моментально или на следующий день, в зависимости от статуса партнёра (ИП или физлицо).

К плюсам маркетплейса партнёрских продаж вебмастера относят:

тщательный отбор реклов;

понятную схему начислений;

отсутствие шейва;

виджеты, конструкторы витрин, postback;

расширенную статистику.

Это далеко не все возможности платформы. Потратьте на регистрацию 3 минуты и начинайте зарабатывать на партнёрке «Ренессанс» и других СК.

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