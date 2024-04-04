Как стать подрядчиками крупной девелоперской компании «Брусника». Инструкция для предпринимателей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) провёл мероприятие, где представители малого и среднего бизнеса смогли узнать, как стать подрядчиками крупного застройщика — девелоперской компании «Брусника». Если вы пропустили это онлайн-событие, то мы в рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и агентства новостей «Между строк» расскажем подробно, какие шаги надо предпринять, чтобы заявить о себе и сотрудничать с одним из крупнейших в России девелоперов.

«Брусника» — российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году в Тюмени. Сегодня «Брусника» строит современное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге

Первый шаг к сотрудничеству — регистрация на официальном сайте «Брусники»

У компании есть собственная бесплатная тендерная площадка. Информация о проведении торгов расположена на стартовой странице сайта. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и пройти аккредитацию, для этого нужно ввести все сведения о компании. Несколько главных требований «Брусники» для потенциальных подрядчиков: действующее юридическое лицо, работа с НДС, возраст предприятия не менее 1 года, также компания должна иметь свою службу монтажа. Важно при регистрации указать действующую почту, чтобы на неё приходили сообщения о торгах по определённым направлениям, которые можно выбрать.

После регистрации компания проходит процесс аккредитации — на этом этапе субъект МСП должен будет предоставить финансовые показатели и данные о компетенциях. Срок аккредитации составляет 1 год, затем компания проходит процедуру повторно.

Предложений к сотрудничеству ждут от подрядчиков практически по всем строительным направлениям: устройство стройплощадки (временные дороги, заборы), рытьё котлована, устройство фундамента и каркаса, гидроизоляция и теплоизоляция, кровля, остекление, фасад, электроснабжение, сантехнические сети, вентиляция и сети связи, аварийные системы, лифты, черновая и чистовая отделка, элементы интерьера, ландшафт и озеленение.

Второй шаг — возможность участия в тендерах

О полезных тендерах информация будет поступать на указанную почту компании, также актуальные предложения можно отсматривать самостоятельно. Коммерческие предложения размещаются по форме заказчика в электронном виде. Предложения потенциальных подрядчиков рассматривает комиссия в течение трёх дней, после голосования определяется победитель. Вся рабочая документация находится непосредственно в тендере.

Третий шаг — подписание документов

Со своими подрядчиками «Брусника» подписывает рамочный договор, к нему прикладывается калькуляция — ведомость работ и материалов. После этого сотрудники подрядчика должны пройти технику безопасности и охраны труда. Также до 14-го числа текущего месяца подрядчик предоставляет акт приёмки выполненных работ, до 24-го числа отдел ПТО направляет подрядчику на подписание формы КС-2, 3. Оплата производится на расчётный счёт подрядчика в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Весь документооборот происходит в электронном виде.

«Основные критерии по выбору победителя тендера — это цена, качество, сроки, опыт взаимодействия, положение на рынке, опыт компании. Надо добавить, что тендерная площадка — это не обезличенный робот, с заявками работает тендерная комиссия. Со всеми, кто загружает документы на наш сайт, мы общаемся, можем созвониться, встретиться в офисе, обсудить нюансы, даже до участия в тендере», — рассказывают представители «Брусники».

В компании утверждены виды предоставления аванса в зависимости от работ. Закупка материалов обычно происходит по трёхстороннему договору. Расценки определяются внутренним нормативом компании, но «Брусника» готова к их обсуждению. Если возникают дополнительные работы, то подписывается ещё одно соглашение. С индивидуальными предпринимателями в компании тоже сотрудничают. В случае открытия ещё одного юридического лица нужно подтвердить связанность ваших новой и старой компаний и продолжить работу.

В рамках проекта CorpSpace: development СОФПП планируются и другие встречи для сотрудничества больших компаний с представителями МСП. За подробностями можно следить в анонсах и на сайте фонда. Событие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.