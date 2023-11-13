Как создать сайт без денег с нуля. Что нужно знать на первом этапе? 

Как создать сайт без денег с нуля? Есть мнение, что эта задача из разряда нерешаемых и без вложений не обойтись. С ним не согласен спикер конференций «Яндекса» в Екатеринбурге и Школы Метрики, преподаватель Высшей экономической школы, центра обучения маркетингу MaEd и УрФУ Евгений Летов. В рамках совместного проекта «PRO образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» эксперт даст 10 простых советов при создании сайта для самозанятых.

Евгений убеждён, что одна из главных задач при ведении бизнеса — это привлечение целевой аудитории, поэтому сайт нужно делать таким, чтобы он нравился пользователям. Именно поэтому важно заострить внимание на целевой аудитории и её потребностях при выборе продукта или услуги. Только после этого можно задуматься о проектировании сайта, который поможет превратить пользователей в покупателей.

Могу ли я сам справиться с созданием и наполнением сайта?

Существует огромное количество инструментов для этого. Но есть основополагающая ошибка, на которую надо обратить внимание до того, как начать проектировать сайт. Многие заказчики ориентируются на свой вкус и уделяют большое внимание дизайну, но опыт показывает, что в продажах первостепенны фотографии и описание, то есть контент, который размещён на площадке. Логотип, цвета и шрифты — это не самая главная задача, которую нужно решать при создании сайта. Изображение и описание товара — первостепенно.

Как понять, кто моя целевая аудитория?

Пользователи, которые:

заинтересованы в нашем продукте;

интересны нам как бизнесу.

Для структуры и дизайна сайта, а также для текстов на посадочных страницах и баннерах в спецпредложениях нужно понимать:

боль, потребность, задачу посетителя сайта;

критерии выбора;

ситуацию потребления.

Самые частые ошибки, которые допускают новички при создании сайта?

Первая ошибка философская — делать такой сайт, который нравится тебе. Даже чёрно-белый, но понятный сайт привлекает гораздо больше заявок, чем платформа с креативным дизайном.

Вторая ошибка — делать сайт без учёта потребностей аудитории.

Третья ошибка — оставлять на потом вопрос наполнения сайта. У вас обязательно должно быть понимание того, какой контент вам нужен, и свои фотографии товара или услуги уже на этапе проектирования сайта.

Если услуга или продукт плохой, может ли его спасти маркетинг?

Плохой товар маркетинг может спасти один раз, и это относится только к товарам длительного пользования. Услугам и товарам, которые приносят деньги на повторных продажах и которые являются некачественными, маркетинг уже не поможет. Первую продажу можно провести за счёт инструментов маркетинга, но повторно человек не вернётся, если останется неудовлетворён.

Что выбрать — сайт или соцсеть?

Плюсы сайта:

ищется в «Яндексе» и Google;

гибкость в настройках под целевую аудиторию;

гибкость в управлении контентом;

находится в вашей собственности.

Минусы сайта:

платно;

нужны знания;

зависимость от разработчиков;

медленная сборка;

может быть никогда не найден.

Плюсы соцсети:

ищется в «Яндексе» и Google, в соцсетях;

может быть рекомендована пользователям;

знания не нужны;

бесплатно;

быстрая сборка.

Минусы соцсети:

настройки ограничены;

посты не будут найдены в поисковиках;

управление контентом ограничено;

подписчиков видят конкуренты, и с помощью специальных программ можно переманить посетителей;

вокруг сообщества показывается реклама.

Виды сайтов

Одностраничный промо-сайт, имеет одну посадочную страницу.

Задача сайта — продвижение акции, одного товара или услуги.

Задача сайта — продвижение акции, одного товара или услуги. Сайт-визитка, включает 3–5 посадочных страниц.

Задача — продвижение отзывов, прайса, контактов, схемы проезда, просто «чтобы был», показать, что компания действительно существует на рынке.

Задача — продвижение отзывов, прайса, контактов, схемы проезда, просто «чтобы был», показать, что компания действительно существует на рынке. Сайт с каталогом, корпоративный сайт.

Задача — помощь менеджерам или пользователям в выборе и бронировании продукции.

Задача — помощь менеджерам или пользователям в выборе и бронировании продукции. Интернет-магазин. Задача — помощь пользователям в выборе и покупке продукции.

Что должно быть на главной странице сайта?

Главная страница сайта помогает целевой аудитории узнать о компании и:

выбрать требуемую категорию с товарами;

прочитать новости проекта;

найти контакты, схему проезда;

что-то ещё.

* Обязательно на сайте должно быть несколько посадочных страниц, чтобы пользователь смог дойти до карточки товара. Посты в социальных сетях также являются отдельными посадочными страницами.

Какие конструкторы сайтов самые доступные и популярные?

Tilda Publishing;

Insales;

Nethouse.

Как выбрать движок?

Проанализировать рейтинги:

Либо посмотреть, где размещён сайт конкурентов: зайти на сайт конкурента, нажать Ctrl + U, найти маркеры движков (wp-content, bitrix).

* Помните: если вы делегируете кому-то работу по разработке и продвижению, всегда просите доступ к сайту.

Что такое веб-аналитика и можно ли обойтись без неё?

Это анализ источников, откуда пришли пользователи, а также анализ их поведения на сайте.

Google Analytics позволяет отслеживать действия пользователя с любыми элементами сайта и собирает информацию о взаимодействиях посетителя с контентом. В Яндекс.Метрике на данный момент доступно только отслеживание конверсии (соотношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо действия, к общему числу посетителей сайта).

Без неё можно обойтись, если реклама даёт вам достаточную обратную связь и вам не нужны точки роста.

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