Как создать сайт без денег с нуля. Что нужно знать на первом этапе? 

Как создать сайт без денег с нуля? Есть мнение, что эта задача из разряда нерешаемых и без вложений не обойтись. С ним не согласен спикер конференций «Яндекса» в Екатеринбурге и Школы Метрики, преподаватель Высшей экономической школы, центра обучения маркетингу MaEd и УрФУ Евгений Летов. В рамках совместного проекта «PRO образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» эксперт даст 10 простых советов при создании сайта для самозанятых.
Евгений убеждён, что одна из главных задач при ведении бизнеса — это привлечение целевой аудитории, поэтому сайт нужно делать таким, чтобы он нравился пользователям. Именно поэтому важно заострить внимание на целевой аудитории и её потребностях при выборе продукта или услуги. Только после этого можно задуматься о проектировании сайта, который поможет превратить пользователей в покупателей.
Могу ли я сам справиться с созданием и наполнением сайта?
Существует огромное количество инструментов для этого. Но есть основополагающая ошибка, на которую надо обратить внимание до того, как начать проектировать сайт. Многие заказчики ориентируются на свой вкус и уделяют большое внимание дизайну, но опыт показывает, что в продажах первостепенны фотографии и описание, то есть контент, который размещён на площадке. Логотип, цвета и шрифты — это не самая главная задача, которую нужно решать при создании сайта. Изображение и описание товара — первостепенно.
Как понять, кто моя целевая аудитория?
Пользователи, которые:
- заинтересованы в нашем продукте;
- интересны нам как бизнесу.
Для структуры и дизайна сайта, а также для текстов на посадочных страницах и баннерах в спецпредложениях нужно понимать:
- боль, потребность, задачу посетителя сайта;
- критерии выбора;
- ситуацию потребления.
Самые частые ошибки, которые допускают новички при создании сайта?
Первая ошибка философская — делать такой сайт, который нравится тебе. Даже чёрно-белый, но понятный сайт привлекает гораздо больше заявок, чем платформа с креативным дизайном.
Вторая ошибка — делать сайт без учёта потребностей аудитории.
Третья ошибка — оставлять на потом вопрос наполнения сайта. У вас обязательно должно быть понимание того, какой контент вам нужен, и свои фотографии товара или услуги уже на этапе проектирования сайта.
Если услуга или продукт плохой, может ли его спасти маркетинг?
Плохой товар маркетинг может спасти один раз, и это относится только к товарам длительного пользования. Услугам и товарам, которые приносят деньги на повторных продажах и которые являются некачественными, маркетинг уже не поможет. Первую продажу можно провести за счёт инструментов маркетинга, но повторно человек не вернётся, если останется неудовлетворён.
Что выбрать — сайт или соцсеть?
Плюсы сайта:
- ищется в «Яндексе» и Google;
- гибкость в настройках под целевую аудиторию;
- гибкость в управлении контентом;
- находится в вашей собственности.
Минусы сайта:
- платно;
- нужны знания;
- зависимость от разработчиков;
- медленная сборка;
- может быть никогда не найден.
Плюсы соцсети:
- ищется в «Яндексе» и Google, в соцсетях;
- может быть рекомендована пользователям;
- знания не нужны;
- бесплатно;
- быстрая сборка.
Минусы соцсети:
- настройки ограничены;
- посты не будут найдены в поисковиках;
- управление контентом ограничено;
- подписчиков видят конкуренты, и с помощью специальных программ можно переманить посетителей;
- вокруг сообщества показывается реклама.
Виды сайтов
- Одностраничный промо-сайт, имеет одну посадочную страницу.
Задача сайта — продвижение акции, одного товара или услуги.
- Сайт-визитка, включает 3–5 посадочных страниц.
Задача — продвижение отзывов, прайса, контактов, схемы проезда, просто «чтобы был», показать, что компания действительно существует на рынке.
- Сайт с каталогом, корпоративный сайт.
Задача — помощь менеджерам или пользователям в выборе и бронировании продукции.
- Интернет-магазин. Задача — помощь пользователям в выборе и покупке продукции.
Что должно быть на главной странице сайта?
Главная страница сайта помогает целевой аудитории узнать о компании и:
- выбрать требуемую категорию с товарами;
- прочитать новости проекта;
- найти контакты, схему проезда;
- что-то ещё.
* Обязательно на сайте должно быть несколько посадочных страниц, чтобы пользователь смог дойти до карточки товара. Посты в социальных сетях также являются отдельными посадочными страницами.
Какие конструкторы сайтов самые доступные и популярные?
- Tilda Publishing;
- Insales;
- Nethouse.
Как выбрать движок?
Проанализировать рейтинги:
Либо посмотреть, где размещён сайт конкурентов: зайти на сайт конкурента, нажать Ctrl + U, найти маркеры движков (wp-content, bitrix).
* Помните: если вы делегируете кому-то работу по разработке и продвижению, всегда просите доступ к сайту.
Что такое веб-аналитика и можно ли обойтись без неё?
Это анализ источников, откуда пришли пользователи, а также анализ их поведения на сайте.
Google Analytics позволяет отслеживать действия пользователя с любыми элементами сайта и собирает информацию о взаимодействиях посетителя с контентом. В Яндекс.Метрике на данный момент доступно только отслеживание конверсии (соотношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо действия, к общему числу посетителей сайта).
Без неё можно обойтись, если реклама даёт вам достаточную обратную связь и вам не нужны точки роста.
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