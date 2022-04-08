Как работать с маркет-плейсами и зарабатывать на внутреннем туризме. В арт-резиденции Черноисточинска пройдёт полезный нетворкинг для самозанятых 

В арт-резиденции посёлка Черноисточинск в следующие выходные, 16 апреля, с 12:00 до 19:00 пройдёт нетворкинг с предпринимателями на тему «Что такое креативный кластер и как это работает?» (18+). На встрече речь пойдёт о мерах поддержки самозанятых и о том, как творческие люди могут зарабатывать на ярмарках, фестивалях, выставках и других культурных событиях.

Новая встреча станет второй в серии акселераторов для ремесленного бизнеса, проводимых тагильским центром «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Встреча пройдёт на территории креативного кластера на старинном уральском Демидовском заводе в Черноисточинске, который за два года стал популярной фестивальной площадкой. К участию приглашают творческих самозанятых, художников и ремесленников.

«Нетворкинг — важный инструмент для получения полезных связей. Полезные знакомства с потенциальными резидентами кластера представляют собой настоящие инвестиции в будущее нашего проекта. Такие встречи всегда дают нам новые идеи, мысли, знания и вдохновение. Новые знакомства могут вдохновлять и генерировать отличные бизнес-идеи», — отмечают организаторы встречи.

Кроме того, в арт-резиденции 16 апреля предпринимателям расскажут о готовящемся форуме для самозанятых, о том, как выйти со своей продукцией на маркет-плейсы, специальных ставках по займам и том, как стать участником будущего фестиваля Funny Hills, который пройдёт в Черноисточинске 18 июня 2022 года.

«В союзе туриндустрии спрогнозировали рост доли внутреннего туризма в России свыше 90%. Наша цель на 2022 год — максимально заполнить программы выходного дня качественными туристическими продуктами: лекциями, мастер-классами, концертами, спектаклями, а также найти тех людей, которые помогут с её реализацией», — говорят организаторы фестиваля.

Записаться на встречу можно онлайн или написав в WhatsApp по номеру +7 (922) 218-87-05 (Елена).

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