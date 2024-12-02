Как преодолеть выгорание в бизнесе и жизни. На площадке СОФПП пройдёт прямой эфир с экспертом в развитии предпринимателей и управленческих команд Екатериной Никитиной

Эмоциональное выгорание, стресс, снижение продуктивности и креативности — эти проблемы становятся всё более актуальными для предпринимателей и их команд в условиях стремительно меняющегося мира. Как справляться с внутренним напряжением и сохранить баланс между бизнесом и личной жизнью? Ответы на эти важные вопросы даст Екатерина Никитина, директор Кластера Уральского Бизнеса, в прямом эфире Sofp Live на тему «Эмоциональное выгорание как опасный феномен. Баланс для бизнеса и жизни» (16+).

В ходе эфира эксперт расскажет о признаках и симптомах выгорания, его причинах в бизнесе, а также поделится практическими советами по профилактике этого опасного состояния. Узнайте, как стресс влияет на вашу эффективность и креативность, и какие технологии помогут управлять эмоциональным состоянием. Присоединяйтесь к обсуждению 3 декабря в 12:00 в социальных сетях и на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Екатериной и узнали о становлении Кластера Уральского Бизнеса, а также о том, как команда эксперта справляется с эмоциональным выгоранием. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— С чего вы начинали предпринимательскую деятельность?

— Я начала предпринимательскую деятельность в области образования в 2008 году с сотрудничества с компанией «Элита Трэвэл». Мы с мужем не только открыли два успешных франчайзинговых офиса этой сети, но также я стала партнёром по развитию, и это стало моим первым проектом вне найма.



— Что вдохновило вас на создание Кластера Уральского Бизнеса, и какова основная цель этого проекта?



— Замысел Кластера Уральского Бизнеса родился в Московской школе управления «Сколково», когда я сопровождала программу для предпринимателей «Практикум». Я увидела, что в регионах отсутствуют программы развития, направленные на трансформацию мышления предпринимателя, чтобы качественно изменить его систему представлений о себе, рынке и бизнесе, причём сделать это быстро, с опорой на сильные инструменты и с адаптацией к текущей экономической ситуации. Я обсудила эту идею с предпринимателями региона, и встретила активную поддержку и заинтересованность. Так, в диалоге и сотворчестве с предпринимателями региона и родился этот проект. Моим партнёром стала Ольга Богатова, которая не только способствовала рождению проекта, но и сейчас вместе со мной развивает Кластер. Основная его цель — развитие предпринимателей региона и создание благоприятной среды для масштабирования и кратного роста.



— Как вы интегрируете образование для предпринимателей в структуру кластера? Какие эксперты участвуют в обучении?



— Мы комплексно подходим к развитию предпринимателей, создаём экосистему, в которой они могут решать различные вопросы развития и масштабирования. Это и формирование сообщества, и создание пространства совместной деятельности, и диалога крупного, среднего и малого бизнеса, а также корпоративные проекты развития и открытые программы развития предпринимателей. Мы разработали модель предпринимательских компетенций, которые лежат в основе наших программ. Мы практикуем мультидисциплинарный подход, рассматриваем развитие с позиций разной экспертизы. Мы сотрудничаем с экспертами МШУ «Сколково», международной экосистемой развития предпринимателей EntSpace, успешными и результативными топ-менеджерами из крупного бизнеса, которые выступают экспертами и менторами для среднего и малого бизнеса.



— Как работает взаимодействие между резидентами кластера, и какие возможности для партнёрства доступны?



— Вход в Кластер открыт для целевой аудитории, а именно производственных, около производственных компаний, игроков строительного рынка и ряда других отраслей. Мы привлекаем участников на мероприятиях с присутствием нашей ЦА, по прямым приглашениям и через публикации в СМИ. Участники сообщества встречаются на тематических бизнес-завтраках, образовательных программах, становятся менторами в проектах друг друга, а также развивают партнёрские отношения.



— Какие планы у вас на будущее в развитии кластера и его программ?

— Мы хотим развивать международные программы в направлении «Бизнес-миссии», этим активно занимается мой партнёр Ольга Богатова. Также мы стремимся сформировать собственную образовательную платформу, активно развивать комьюнити, расширять предпринимательские программы в соответствии с моделью компетенций. Весной мы запустим программу развития для управленческих команд «Трансформация Team», которая будет направлена на освоение стратегических компетенций и поддержку предпринимателя.

— Можете рассказать о личном опыте или примерах, когда вам или вашим коллегам удалось успешно справиться с эмоциональным выгоранием?

— Мы постоянно работаем с эмоциональным выгоранием и ресурсным состоянием как в командах наших партнёров-клиентов, так и внутри команды Кластера. Базовые инструменты включают выявление факторов выгорания и потери ресурса, поиск личностных смыслов и мотиваторов, запускающих энергию, мотивационные беседы, переосмысление задач, внесение творческих элементов и возможностей влияния для сотрудников, креативный подход, внесение ясности и прозрачности в бизнес, разрешение конфликтных ситуаций, создание позитивной и поддерживающей среды: отказ от культуры «вины и обесценивания» в пользу культуры «ответственности, партнёрства и благодарности». Также здесь важна забота о здоровье, отдыхе, уважение к собственным целям, потребностям и границам. Один из ярких кейсов в нашей практике — это удержание в ресурсном состоянии ключевого для компании руководителя, периодически переходящего на 2-ю стадию эмоционального выгорания. На протяжении трёх лет за счёт внедрения и применения вышеуказанных инструментов у нас получалось поддерживать его. Также у нас есть несколько примеров кейсов, когда мы помогали командам, демонстрирующим 2-3-ю стадии эмоционального выгорания, характеризующихся напряжённостью, защитной позицией, апатией. За счёт перечисленных инструментов мы выводили их в продуктивное состояние и значительное повышение уровня энергии, я бы сказала, в перезагрузку отношения к себе, работе и друг другу.

— Что вас вдохновляет в вашей работе и помогает справляться с собственным стрессом и усталостью, особенно когда речь идёт о таком масштабном проекте, как кластер?

— Для меня лично фактором эмоционального выгорания является рутина, поэтому мой стиль жизни — решение интересных задач, поэтому значимость, масштабность и сложность проекта Кластера Уральского Бизнеса вызывают у меня эмоциональный подъём. В плане потери ресурса я скорее устаю, чем эмоционально выгораю, и для восстановления мне достаточно качественного отдыха, поэтому я много путешествую, занимаюсь спортом, провожу время с близкими, особенно ценю новые впечатления, полученные вместе.

— Можете поделиться своим опытом работы с командами? Как вы создаете эффективную и сплочённую команду в условиях стартапа?

— В нашей команде основными драйверами энергии являются интерес к задаче, значимость того, что мы делаем, высокая степень свободы и ответственности каждого, живой процесс. Мы постоянно анализируем, обсуждаем и пересобираем при необходимости то, что делаем. Также для нас важно уважение и ощущение ценности друг друга и сфокусированность на результате. Мы точно устаём, но признаков эмоционального выгорания в нашей команде я не вижу ни среди экспертов, ни среди административной команды.

— Какой совет вы бы дали предпринимателям, чтобы они могли избежать эмоционального выгорания в условиях современного бизнеса?

— Для предпринимателей лучшим рецептом для того, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, являются следующие условия: разделять себя и бизнес, поддерживать системный взгляд на него, практиковать игровой подход в принятии решений, постоянно пересобирать свой проект, сделать изменения нормой жизни, понимать, как бизнес работает на цели и качество жизни самого предпринимателя, бережно относиться к себе, заботиться о физическом состоянии, балансе личной жизни и бизнеса.

— Как можно связаться с вами или вашей командой для получения дополнительной информации о кластере и его мероприятиях?

— Связаться с нами можно по телефону +7(905)806-69-10, через сайт www.cluster-cub.ru или по электронной почте cub@cub-cluster.ru.