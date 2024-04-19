Как получить вид на жительство за инвестиции и переехать в Венгрию

Лучшее лекарство — это термальная ванна. Так говорят жители Венгрии, страны, где находится множество термальных источников и купален. Миллионы туристов ежегодно посещают Венгрию ради источников, купален и величественного здания Парламента.

Венгрия привлекает не только туристов, но и инвесторов со всего мира. Эксперты компании «Паспортивити» рассказали, как получить ВНЖ в Венгрии и обустроить второй дом в «старой Европе».

Правительство Венгрии объявило о запуске так называемой «золотой визы» 14 ноября 2023 года. Золотая виза — это неофициальное название программы, в рамках которой иностранные инвесторы вправе получить вид на жительство в стране за вложения в экономику.

Венгрия планирует запустить такую программу летом 2024 года. Срок действия ВНЖ по новым условиям составит 10 лет. Это больше, чем в других странах. Например, Греция выдает инвесторам постоянный вид на жительство на 5 лет.

Продлить ВНЖ в Венгрии разрешат ещё на 10 лет. Переехать в Венгрию инвестор сможет вместе с семьёй, например с супругом или супругой и детьми.

Выдавать ВНЖ в Венгрии планируют за инвестиции:

250 000 € — в местные фонды недвижимости. 500 000 € — в жилую недвижимость в Венгрии, которая должна оставаться в собственности инвестора как минимум 5 лет после покупки. 1 000 000 € — в общественные фонды, поддерживающие венгерские университеты и колледжи.

Выполнить инвестиционное условие необходимо в срок до 3 месяцев со дня первого въезда в страну по визе инвестора. После этого иностранец сможет подать заявление на получение ВНЖ в Венгрии.

Компания «Паспортивити» оказывает консультационные услуги. Мы поможем разобраться в условиях получения вида на жительство за инвестиции, а также получить водительские права, открыть счёт в местном банке. Обращайтесь к экспертам инвестиционных программ за индивидуальной консультацией.

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