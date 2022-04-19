Как открыть расчётный счёт и какой выбрать тариф?

Компания не может перечислять деньги на лицевой счёт предпринимателя. Для этого необходимо открыть отдельный расчётный счёт в банке. За эту операцию предпринимателю не нужно платить деньги. Электронную заявку можно заполнить онлайн без посещения офиса и ожидания в очереди. Для юридических лиц расчётный счёт обязателен. Предприниматель может его открыть по своему усмотрению, если совершает платежи в размере более 100 тысяч рублей.

Зачем нужен расчётный счёт юридическому лицу?

С помощью расчётного счёта можно совершать любые безналичные расчёты. Он является удобным финансовым инструментом, который необходим для оплаты налогов, хранения денежных средств компании и расчётов с контрагентами. Многие деловые партнёры соглашаются сотрудничать только с надёжной компанией со стабильными оборотными средствами. Расчётный счёт для ООО нужен для налоговых органов. Например, фирма по производству алкогольной продукции выбрала упрощённую форму налогообложения. Обороты компании по итогам года составили 500 миллионов рублей, а налоги и взносы за сотрудников предприниматель платил по упрощённой форме. Проанализировав данные, налоговая служба ставит ООО в годовой план проверок или назначает внеплановое обследование по выявленным нарушениям. При подтверждении фактов в отношении компании возбуждается административное дело, которое затем передаётся в суд.

Правила открытия расчётного счёта

Зайти на сайт банка.

Заполнить заявку.

Дождаться ответа оператора.

Договориться о встрече с курьером.

Передать документы для проверки.

Получить реквизиты счёта.

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта?

При выборе банка предприниматель должен обратить внимание на тарифы. У бизнесмена должен быть выбор по плате за обслуживание. В зависимости от суммы оборотных средств, предприниматель может подключить тариф для ООО профессиональный с переводами от 2% и оплатой 4990 рублей в месяц или премиальный с ежемесячным обслуживанием 24 990 рублей. От выбора тарифа зависит лимит принятия денежных средств. Надёжное финансовое учреждение должно иметь высокий рейтинг и выставлять акции на международных биржах. Важно наличие онлайн-банка с возможностью проведения оплаты в любое время с телефона или планшета. Следует обратить внимание на размер комиссии за использование эквайринга и скорость зачисления денежных средств. Многие банки предлагают бесплатное открытие спецсчёта для участия в госзакупках, банковскую гарантию и выпуск квалифицированной электронной подписи. Также предприниматель должен обратить внимание на возможность в любое время получить помощь от службы поддержки.

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