Как отбывают наказание бывшие силовики. Репортаж из ИК-13 Нижнего Тагила

Журналисты екатеринбургской телекомпании «4 Канал» побывали в нижнетагильской ИК-13 для бывших силовиков. Экс-полицейские и следователи рассказали о своём быте, о том, как они попали за решётку и чем «Красная утка» отличается от других учреждений ФСИН.

Когда-то вместе с рядовыми милиционерами здесь отбывали наказание чиновники самого высокого ранга, вплоть до региональных прокуроров, мэров крупных городов и руководителей союзных республик СССР. Среди отбывавших наказание упоминают начальника канцелярии Лаврентия Берии и его подчинённых, а также зятя Леонида Брежнева генерал-полковника Юрия Чурбанова.