Как обдурить провайдера и заплатить меньше за цифровое ТВ

Всего в России 20 бесплатных каналов, говорит Минкомсвязь. Среди них Первый канал, НТВ и «МУЗ-ТВ». Но разве нам достаточно «базовых» телеканалов?

Часто интересный нам канал находится на самом дорогом тарифе. Мы подключаем его ради любимой передачи и тратим больше запланированного. Чтобы больше людей начали экономить, провайдер CONVEX предложил своим абонентам не выбирать дорогой тариф, а покупать нужные им телеканалы на любом удобном тарифе с цифровым ТВ.

Как это работает?

Вы, оставаясь на привычном тарифе с цифровым ТВ, просто докупаете нужный телеканал за небольшую сумму и смотрите его каждый день.

Почему это может вам понравиться?

Вы добавляете только любимые каналы

В списке CONVEX есть почти 300 телеканалов, Вам доступны каналы любой тематики: детские, спортивные, для взрослых и другие. Можете менять предпочтения каждый месяц: выбирайте новые телеканалы и смотрите то, чего не видели раньше.

Вам не нужно менять привычный тарифный план на новый

Привычный тариф с ТВ сохранится, даже если вы подключите 10 новых каналов. Не нужно подключаться на самый дорогой тариф ради нескольких интересных программ. Просто добавьте их к своему базовому списку каналов.

Вы сможете пользоваться услугой на любом тарифе с ТВ

Если вы воспользовались спецпредложениями от CONVEX или просто решили выбрать более подходящий тариф, можете не сомневаться, что добавление телеканалов будет доступно. На каждом из тарифов с цифровым телевидением работает услуга по добавлению каналов.

Интересный факт: топ-3 популярных категорий каналов в CONVEX открывают «киношные» телеканалы. Например, «Дом кино Премиум HD» и «Кино ТВ HD». На втором месте детские телеканалы. Абоненты часто смотрят «Nickelodeon HD» и «ТЛУМ HD». Бронзу получают спортивные каналы, самый популярный из них — «Матч ТВ HD».

Сколько стоит подписка на любимый канал?

Ежемесячно за обычный канал будет списываться 30 рублей, а за HD-канал высокой чёткости — 50 рублей. Оплата дополнительных каналов производится всего за пару кликов. Оплатить услугу можно картой любого банка и любой платёжной системы, в т. ч. МИР.

Не переплачивайте, смотрите любимые каналы по доступной цене!

Отдел технической поддержки: +7 (3435) 379-379

Сайт компании: nt.convex.ru

Личный кабинет абонента: http://lk.convex-tagil.ru

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