Как новые технологии помогут взрослым экстравертам пережить вынужденное одиночество

Компания МТС и Академия осознанного долголетия КомУза помогут людям старшего поколения нескучно и с пользой провести дни вынужденной домашней самоизоляции.

Проект «Остаться дома – это возможности…» представляет из себя серию коротких видеопрограмм, мотивирующих людей, отметивших свой первый юбилей и старше, к освоению новых навыков, к занятиям физкультурой, творчеству, к поиску новых друзей и единомышленников. Видеоуроки для взрослых с обратной связью онлайн будут транслироваться в социальных сетях начиная с 13 апреля и до конца месяца.

Программы онлайн-образования, в т. ч. доступные в сервисах МТС, с каждым днём становятся всё популярнее. Особенно это проявилось в ситуации, когда миллионы людей по всему миру вынуждены оставаться дома, выполняя карантинные мероприятия. Однако большинство таких уроков предназначено детям и молодым людям.

«Проект Академии КомУза и МТС "Остаться дома – это возможности…" адресован людям старше 50, не привыкшим сидеть без дела и не желающим безвольно смотреть на те возрастные изменения, которые происходят с их телом. Испытывая дефицит впечатлений, физических нагрузок и общения, пожилые, но активные люди вслед за молодёжью идут в интернет в поисках единомышленников. Мы хотим, чтобы наш совместный проект не просто скрасил их одиночество, но и позволил бы им выйти из карантина с новыми знаниями и привычками», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Проект «Остаться дома – это возможности…» будет транслироваться на страницах КомУза в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук» в форме онлайн-марафона. Ежедневно его участникам будут предлагаться новые уроки по следующим направлениям:

1) физическая нагрузка с элементами пилатеса, калланетика, PortDeBras. Эксперт – Оксана Косенок;

2) танец бачата. Эксперт – Юлия Недосекова;

3) йога. Эксперт – Надежда Ожерельева;

4) работа с голосом. Эксперт – Игорь Валиев;

5) макияж. Эксперт – Василий Скобелин.

«Изучая психологию людей старшего поколения уже более 7 лет, мы пришли к глубокому убеждению, что причиной старения является не возраст, а пассивный образ жизни. Мозг человека и его тело начинают дряхлеть тогда, когда их обладатель перестаёт ими пользоваться в той же мере, что и в молодости. "Ученики" нашей Академии осознанного долголетия – люди, которые воспринимают грядущий или уже случившийся выход на пенсию как возможность заняться тем, что их всегда интересовало, но на что раньше не хватало времени. Сегодня таким активным людям трудно усидеть в четырёх стенах, и мы уверены, что наш проект поможет им компенсировать дефицит общения, приобрести полезные навыки, поддерживать высокое качество жизни. Сотрудничество с МТС позволило нам привлечь в проект авторитетных наставников, сохранив бесплатный доступ к видеоурокам для всех желающих», – сообщила создатель Академии осознанного долголетия КомУза Наталья Кадешникова.

В зависимости от степени своей вовлечённости взрослые ученики могут просто смотреть видеоуроки и повторять упражнения за наставниками, могут делиться своими результатами в соцсетях, а могут находиться в постоянном общении как с наставниками, так и с другими участниками марафона в закрытых группах. Тем участникам, кто хотел бы включиться в этот проект, но пока недостаточно уверенно пользуется компьютером, планшетом, смартфоном, устроители марафона рекомендуют пройти обучение на портале цифровой грамотности МТС. Если карантинные меры для людей старшего поколения будут продлены, марафон будет продолжен, а список охватывающих им дисциплин расширен.

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