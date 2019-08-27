Как небольшой компании из Нижнего Тагила удалось завоевать рынок безалкогольного пива и превзойти по качеству и цене мировые бренды  

Этим летом завод «Тагильское пиво» побил рекорды по производству безалкогольного пива. Местные технологи начали выпускать освежающее, полезное для здоровья пенное ровно три года назад — 22 августа 2016 года, но бум продаж пришёлся именно на 2019 год. Оригинальная технология производства и нехарактерный для таких напитков хмелевой вкус и аромат позволили продукции завода встать на одну полку с известными брендами в крупных торговых сетях. В июне 2019 года «Тагильское» безалкогольное начали продавать в магазинах разливного пива в кегах. В Свердловской области, судя по мониторингу рынка пивобезалкогольной продукции, на это не отважилась пока ни одна другая компания. Как ООО «Тагильское пиво» удалось ворваться на рынок безалкогольного пенного и оставить позади себя популярные марки, превзойдя их по качеству и цене, читайте в партнёрском материале АН «Между строк».

«Мы добились безупречного вкуса для безалкогольного пива»

ООО «Тагильское пиво» производит янтарный напиток почти полвека — с 1971 года. Сегодня пивоваренный завод ежегодно выпускает более 75 млн литров напитков. Предприятие оборудовано современной линией розлива и имеет собственную солодовню, где изготавливается более 7500 тонн высококачественного пивоваренного солода в год.

Диверсифицировать производство и расширить ассортиментную линейку выпуском безалкогольного пива на заводе решили в 2016 году. Тогда тагильские пивовары начали наращивать объёмы выпуска безалкогольного продукта, следуя за трендом рынка. Объёмная доля алкоголя в таком напитке не превышает 0,5%.

«Есть сорта, над которыми приходится долго работать. С безалкогольным пивом у нас всё получилось с первого раза, — отмечает главный технолог предприятия Светлана Берсенёва. — Было всего две-три экспериментальные варки. Но с того момента, как мы начали его производить, в рецептуре ничего не менялось. Настолько понравилась сама первозданность напитка».

Многие известные бренды используют при приготовлении безалкогольного пива физико-химические методы. В практике широко применяют методы вакуумной дистилляции, диализа, обратного осмоса. Вакуумная дистилляция представляет собой термический способ удаления спирта, основным недостатком которого является появление в напитке побочных продуктов, отвечающих за так называемый «варёный вкус» пива. Диализ и обратный осмос относят к мембранным технологиям, при которых деалкоголизация осуществляется с помощью специальных селективных мембран. Как во время диализа, так и при использовании технологии обратного осмоса одновременно с удалением этанола пиво разбавляется водой, теряется некоторая часть летучих компонентов, в особенности эфиров и высших спиртов, которые очень важны для создания идеального органолептического профиля продукта. Кроме того, безалкогольное пиво дополнительно нужно насыщать углекислотой, потому что после мембранных процессов и разбавления водой в нём почти не остаётся естественно созданного в процессе брожения и дображивания диоксида углерода. Вкус и аромат пенного при этом сильно страдают. Получается, как правило, сладковатый газированный напиток.

Поэтому на заводе «Тагильское пиво» используют особую технологию прерванного сбраживания сусла, которая исключает использование физико-химических методов в процессе производства и, как следствие, дополнительное введение воды и углекислоты. Напиток насыщается углекислотой в процессе производства, самостоятельно.

«Мы используем в производстве только натуральные компоненты: солод, хмель, воду и пивоваренные дрожжи, сусло для безалкогольного пива варим практически так же, как для обычного пива, — рассказывает главный технолог Светлана Берсенёва. — Разница лишь в значении экстрактивности начального сусла — это концентрация сухих веществ. На стадии варки мы специально закладываем чуть больше хмеля, чтобы придать будущему безалкогольному пиву уверенную горечь. На сырье вообще никогда не экономим. Используем хмель только ведущих мировых брендов, существующих на рынке пивной индустрии не одно десятилетие. Далее в готовое сусло, идущее на брожение, мы задаём дрожжи, но останавливаем брожение на таком показателе, чтобы в конечном продукте содержание алкоголя не превышало 0,5%. Затем мы удаляем все дрожжи и направляем пиво на 20 дней на созревание, или так называемое дображивание, при низкой температуре. На этой стадии мы также добавляем хмель. Сухое охмеление не придаёт пиву горечи, но сохраняет нестабильные ароматические масла, которые улетучиваются в процессе варки. Напиток при этом отличается насыщенным освежающим ароматом хмеля, которого невозможно достигнуть в традиционной технологии пивоварения. Затем продукт фильтруется и разливается по бутылкам».

Редакция АН «Между строк» решила проверить слова Светланы об уникальном хмелевом вкусе и провести эксперимент среди своих сотрудников. Пятерым из них дали попробовать пенный напиток разных марок. Каждый участник должен был сказать, где хмель чувствуется более ярко, а также ответить на вопрос, все ли образцы безалкогольные. Закрытый эксперимент проходил в специальной дегустационной комнате, оборудованной на территории завода «Тагильское пиво», с заполнением бланков дегустации. Пенное пяти разных марок разлили по графинам с отметками «образец № 1, № 2…», чтобы сотрудники агентства не знали, что за продукцию они дегустируют. Они должны были попробовать каждый сорт и оценить его по ряду характеристик: пенообразование, аромат, вкус, прозрачность, цвет, хмелевая горечь. Если участник эксперимента не хотел допивать напиток, то выливал его в специальный графин. Пустые бокалы ополаскивались водой, чтобы напитки разных производителей не перемешивались, а вкусовые характеристики не искажались.

Для «Тагильского» безалкогольного эксперимент прошёл успешно. Трое из пяти его участников отметили насыщенный хмелевой вкус третьего образца, предположив, что напиток не является безалкогольным. Под этим номером оказалось спрятано безалкогольное пиво, изготовленное на местном заводе.

«Сложности в работе с торговыми сетями есть всегда»

Одним из самых сложных бизнес-этапов при производстве и выпуске безалкогольного пива стало налаживание сотрудничества с федеральными торговыми сетями. Один из крупных сетевых ретейлеров обратил внимание на продукцию только после участия ООО «Тагильское пиво» в Фестивале качества воды, пива и безалкогольной продукции, который проходит ежегодно в Екатеринбурге при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

«Ранее мы делали несколько предложений в сторону крупного федерального игрока на рынке продаж, но сеть не принимала их, — признаётся Михаил Малахов, начальник отдела маркетинга завода “Тагильское пиво”. — По итогам фестиваля его организаторы всегда направляют заинтересованным лицам рассылку. Мы неоднократно привозили награды с мероприятия. А в этом году, в мае, наше безалкогольное получило на фестивале наибольшее количество баллов по сравнению с другими образцами пенного, в том числе представляющими мировые бренды. После получения рассылки от организаторов фестиваля сеть сама на нас вышла и мы начали с ней работать».

Продукция предприятия ООО «Тагильское пиво» имеет свыше ста наград, полученных за высокое качество и экологическую чистоту продукции на различных выставках, в том числе и международных, прошедших в Бельгии, Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании. «Тагильское рулит» безалкогольное может похвастаться золотой медалью международной выставки «Пиво-2019» в Сочи. Освежающее безалкогольное, произведённое на местном заводе, продаётся в федеральных («Ашане» и «Ленте») и местных сетях («Арианте», «Кировском», «Полюс-торге», «Чкаловском» и «Елисее»).

«Сложности в работе с крупными сетями есть всегда, — говорит Михаил Малахов. — Здесь большую роль играют не только цена и качество, но и ассортимент, который мы можем предложить. Федеральные сети имеют большую полку и множество предложений от разных производителей. Они вольны сами выбирать, взять им этот продукт и по этой цене либо нет. Объём продукции мы можем предоставить по запросу любой, производственные мощности позволяют. В основном всё зависит именно от запросов сетей».

Для привлечения внимания покупателя и увеличения объёма продаж компании пришлось использовать ряд маркетинговых уловок. Цена безалкогольного пива, производимого на заводе «Тагильское пиво», ниже стоимости напитков, которые выпускают транснациональные пивоваренные компании, но оно нисколько не уступает им по качеству и вкусу.

«С магазинами разливного пива и местными сетями, такими как, допустим, “Кировский”, договариваться гораздо проще, — отмечает начальник отдела маркетинга предприятия. — Почему? Потому что традиционной рознице сейчас приходится как-то конкурировать с федеральными сетями, где выбор продукции гораздо больше того, который может дать магазин у дома. Нужно предлагать покупателю продукт, не аналогичный по качеству и цене, а тот, которого нет в сетях. Должен быть эксклюзив. И в этом случае “Тагильское” разливное безалкогольное — это как раз эксклюзив».

«Из-за растущего спроса мы первыми в регионе решили продавать безалкогольное пиво на разлив»

Вторичные продажи безалкогольного пива показали, что заводу «Тагильское пиво» удалось уловить общемировой тренд, связанный с популяризацией здорового образа жизни и госполитикой по сокращению потребления алкоголя. Расширились каналы дистрибуции: продукцией заинтересовались не только в России, но и в Китае. Тем временем в компании «Тагильское пиво» решили пойти дальше и с июня этого года наладили выпуск безалкогольного напитка в кегах. По словам представителей компании, ранее никто не ожидал, что пиво с пометкой «безалкогольное» будет пользоваться такой огромной популярностью.

«Безалкогольное пиво в кегах — уникальное предложение для магазинов разливного пива в Свердловской области и других регионах, — говорит Михаил Малахов. — Раньше его просто не было, но сейчас люди хотят пить безалкогольное пиво и оставаться в рамках ЗОЖ. Когда мы решили продавать его на разлив, даже не предполагали, что будет такой большой интерес со стороны магазинов разливного пива. Мы в течение трёх последних лет равномерно выходили на рынок с нашим продуктом, без резких скачков. А в этом году особо высоким оказался спрос на безалкогольное направление. Объём заказов серьёзно превысил наши ожидания».

Сегодня янтарное является одним из самых популярных напитков в мире. Практически ни один чемпионат по футболу или хоккею, а также вылазки на природу не обходятся без этого напитка. Отнести его к здоровому образу жизни крайне сложно, чего не скажешь про пиво с пометкой alcohol free. И это не маркетинговая уловка со стороны производителей, отмечает тагильский нутрициолог Ольга Катаева, а проведённое учёными из Германии исследование. Результаты их наблюдений показали, что безалкогольное пенное помогает быстрее восстанавливаться людям, которые занимаются спортом, требующим серьёзной выносливости, и снижает вероятность воспалений. Олимпийская сборная Германии включает хмелевой напиток в свой рацион во время подготовки к играм.

«Безалкогольное пиво — это своего рода изотоник, оно может быть рекомендовано для восстановления сил спортсменов после бега, футболистов и лыжников, — говорит нутрициолог Ольга Катаева. — Это может показаться странным, но состав у безалкогольного пива намного богаче, чем у спортивного изотоника. Пенное содержит витамины групп B, A и E, минеральные вещества и микроэлементы, включая соли кальция, магния и фосфора, которые и позволяют ему претендовать на звание изотонического напитка, способного как восстановить водный баланс, так и зарядить тебя энергией».

Кроме того, безалкогольное пиво может стать хорошей альтернативой для тех людей, которые не употребляют спиртные напитки из-за медицинских противопоказаний или по своему желанию, но любят хмелевой вкус и аромат. Крупнейшие в мире пивоваренные компании сейчас инвестируют в производство безвредного пенного, расширяя линейку его сортов. В магазинах можно найти не только светлое или тёмное безалкогольное, но даже протеиновое. ООО «Тагильское пиво» сегодня также работает над разработкой новых сортов пива с пометкой «безалкогольное». Жители Нижнего Тагила и других российских городов смогут попробовать их совсем скоро, разработка находится на финальной стадии.

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