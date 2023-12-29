Как найти родственника, пропавшего в зоне СВО? 

В СУ СК России по Свердловской области поделились инструкцией по поиску людей, пропавших без вести в зоне СВО. В ведомстве отметили, что готовы помочь гражданам найти родственников, в том числе среди мобилизованных, связь с которыми по какой-то причине прервалась.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган СК с указанием необходимых данных о пропавшем человеке. Обращение можно подать как в ходе личного приёма, так и дистанционно. В частности, на сайте СУ СКР по Свердловской области функционирует интернет-приёмная, с помощью которой можно направить обращение. Кроме того, гражданин может связаться с сотрудниками ведомства через соцсети: например, написать о пропаже человека в сообществе СК во «ВКонтакте».

Ещё один вариант — позвонить на телефон горячей линии для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (343) 205-82-00.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области подчёркивают, что работа с обращениями и заявлениями всегда была и остаётся для них приоритетным направлением деятельности.