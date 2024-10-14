Как начать пользоваться искусственным интеллектом с нуля. На площадке СОФПП пройдёт онлайн-воркшоп по созданию контента с помощью ИИ

В условиях стремительного развития технологий и растущей конкуренции на рынке использование искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью работы маркетологов, создателей контента и предпринимателей. С 15 по 16 октября состоится онлайн-воркшоп, посвящённый использованию технологий искусственного интеллекта для создания текстового и визуального контента (18+), на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Участие в мероприятии бесплатное, а по окончании обучения каждому участнику будет выдан сертификат.

Ведущий интенсива — Владислав Фемистоклов, системный маркетолог и эксперт по нейросетям. В маркетинге и предпринимательстве спикер более семи лет. За это время запустил более десятка интернет-проектов в различных тематиках. Например, в августе 2019 года с командой единомышленников открыл сеть пивных ресторанов, русский аналог английских (ирландских) пабов. Через 8 месяцев бизнес вышел на оборот 20 млн рублей в год. Также Владислав вывел агентство лидогенерации на 300 тысяч рублей ежемесячной прибыли, запустил фитнес-проект на 6 регионов, выстроил отдел маркетинга в продюсерском центре. Помимо этого, Владислав занимается организацией ивентов и стратегических игр для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

В программе двухдневного воркшопа — обучение созданию текстов с помощью ChatGPT и YandexGPT, которые помогут участникам генерировать идеи и писать качественные материалы быстро и эффективно. Участники также познакомятся с современными платформами для разработки визуальных материалов, такими как Шедеврум и MyJourney, которые позволяют создавать графику без обладания дизайнерскими навыками.

«У каждого предпринимателя своя сфера, кто-то занимается услугами по настройке рекламы, маркетингом, у кого-то товарный бизнес и так далее. Всегда, когда делаешь первые шаги, полезно смотреть кейсы в своей нише, это очень помогает. Во-первых, понять, что можно с этим делать. Во-вторых, можно увидеть для себя какие-то преимущества. Одно из них — это экономия времени, плюс, возможно, экономия бюджета. Многие стесняются применять ИИ в основном по той причине, что непонятно, как это делать. На занятиях я покажу, как максимально эффективно использовать эти технологии для достижения бизнес-целей. Мы живём в эпоху, когда умение работать с ИИ становится важным конкурентным преимуществом», — отметил Владислав Фемистоклов.

Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрен модуль по анализу конкурентов и проверке текстов на ошибки. Это позволит участникам не только создавать оригинальный контент, но и оптимизировать его с учётом существующих трендов на рынке. Участники также узнают, как эффективно использовать ИИ для написания сценариев для социальных сетей и статей, что поможет повысить их вовлечённость и привлекательность для аудитории.

«Сейчас у меня есть проект, который находится на стадии зарождения, это каталог сервисов искусственного интеллекта. Я активно пользуюсь этим в текущей работе, то есть если раньше написание текстового контента для лендинга у меня занимало несколько дней, то сейчас это можно сделать за несколько часов. И я имею в виду не просто написать, а использовать при этом уже готовую маркетинговую проработку, то есть понимание целевой аудитории, конкурентов, уникального предложения. Во всех моментах использую ChatGPT, который очень сильно помогает», — делится Владислав.

Занятия пройдут с 10:00 до 13:00. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Регистрация мероприятие возможна на сайте фонда https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-servisi-iskusstvennogo-intellekta-dlya-samozanyatikh-sozdanie-i-prodvizhenie-tekstovogo-i-vizualnogo-kontent