«Как можно было дружить 16 лет и так поступить». В Нижнем Тагиле спецназовец до смерти избил своего друга-сослуживца из-за долга

Днём 7 мая в Нижнем Тагиле на Вагонке, в районе дома № 36 по улице Орджоникидзе, произошла массовая драка, после которой один из её участников скончался. Погибший 34-летний Андрей У. — бывший боец 12-го отряда спецназа Нижнего Тагила. После выхода на пенсию мужчина работал на «Уралвагонзаводе». В минувшие майские праздники между Андреем У. и его бывшим сослуживцем Андреем Н. случилась ссора.

«У них был давний конфликт. Андрей Н. 10 лет назад купил машину у моего мужа, но деньги не отдавал. И они частенько начинали разговор на эту тему. Но тут при других людях муж упомянул о долге, Андрею это не понравилось. И на этой почве у них произошла ссора. Вообще, они много лет вместе проработали, много раз ездили вместе в Чечню. Мой супруг был свидетелем на его свадьбе. Как можно было дружить 16 лет и так поступить, я не понимаю», — рассказала супруга погибшего Екатерина.

По словам Екатерины, через некоторое время после ссоры к их дому подъехали четверо мужчин, все военнослужащие 12-го отряда, которые также были знакомы с её мужем. Мужчины начали избивать Андрея У. деревянными битами. Есть очевидцы, которые видели всё происходящее из окна дома, и они подтверждают, что бывший коллега погибшего был не один. После драки Андрей У. вернулся домой и ночью скончался от кровоизлияния в мозг. У мужчины осталось трое детей.

Позже в Следственном комитете по Дзержинскому району Нижнего Тагила супруге Андрея У. сообщили, что у мужа диагностирована черепно-мозговая травма, а на его теле зафиксированы побои. Детальную экспертизу проведут в Екатеринбурге.

В Следственном комитете Дзержинского района пока отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе Уральского округа Росгвардии отметили, что по факту проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации Екатерины, обвиняемый Андрей Н. находится под стражей и хочет взять вину на себя. Дело заведено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но жена погибшего хочет добиться переквалификации на статью 105 УК РФ «Убийство».