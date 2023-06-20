«Как детские воспоминания рассыпаются в крупу, которая прорастает». Спектакль «Сахарный ребёнок» (6+) нижнетагильского Нового Молодёжного театра признан лучшей постановкой для детей на XII межрегиональном фестивале «Ирбитские подмостки»

Спектакль нижнетагильского Нового Молодёжного театра «Сахарный ребёнок» (6+) получил две награды XII межрегионального театрального фестиваля «Ирбитские подмостки», сообщили в театре.

В шорт-лист фестиваля вошли десять спектаклей театров из Екатеринбурга, Нижнекамска, Истры, Верхнего Уфалея, Самары, Новоуральска, Великого Новгорода, Буинска, Ирбита и Нижнего Тагила.

Согласно решению жюри экспертов спектакль «Сахарный ребёнок» получил диплом «Лучший спектакль для детей», а режиссёр-постановщик этого спектакля Ринат Кияков был отмечен дипломом за «Лучшую работу режиссёра».

«Спектакль-воспоминание. Меня тронуло, как вы в него вошли, как в тёмную комнату, которая хранит многое. Она позже раскрылась в метафоре, вот в этой телогрейке, не как история одной семьи, а как история целой страны. Ещё очень ценный образ, как детские воспоминания рассыпаются в крупу. Не в пыль. А в крупу, которая прорастет», — отметила член жюри фестиваля, главный редактор портала «Культура Екатеринбурга» Елена Азанова.

XII межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки» проходил в Ирбите с 13 по 17 июня.