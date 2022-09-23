Как бывший рэпер занялся дизайном и организовал своё брендинговое агентство Region Records в Нижнем Тагиле 

32-летний Анатолий Гейко, основатель брендингового агентства Region Records, в подростковом возрасте увлекался музыкой. Вместе с друзьями он организовал рэп-группу и, надеясь стать знаменитым, задумался о рекламе и пиар-сопровождении. Так начинающий рэпер начал изучать дизайн, увлёкся графикой и видеомонтажом. Спустя годы музыка перестала быть основным занятием для Анатолия, а дизайн и реклама стали делом жизни и средством заработка. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с молодым тагильским предпринимателем о тонкостях работы дизайнера и амбициозных планах на будущее.



Логотип Region Records



«Моя история началась ещё в 2005 году, когда мне было лет 15 и я планировал связать свою жизнь с музыкой. Вместе с ребятами мы организовали рэп-группу и даже какое-то время выступали по Свердловской области. Предполагая, что мы продолжим развиваться в этом направлении, я понимал, что скоро нам понадобятся обложки для альбомов, музыкальные клипы. Мне захотелось самому освоить видеомонтаж и научиться дизайнерскому ремеслу. Я планировал заниматься этим самостоятельно, чтобы коллектив не приглашал людей со стороны и конечный продукт нас полностью устраивал. Музыкальная карьера как-то не сложилась, а увлечение дизайном осталось», — вспоминает основатель брендингового агентства Region Records Анатолий Гейко.

Увлечение музыкой свело Анатолия со многими диджеями и директорами ночных клубов того времени, поэтому именно они стали его первыми клиентами. Сотрудничество начиналось с разработки афиш, флаеров и другой печатной продукции для привлечения аудитории. Спустя время реклама становилась серьёзнее, от листовок Анатолий перешёл к вывескам и рекламным баннерам. До 2011 года тагильчанин занимался самообразованием и выполнял единичные заказы, а потом устроился в рекламное агентство, где проработал до 2018 года.

В процессе обучения Анатолий проходил все курсы, которые попадались ему в интернете. Он изучал литературу на русском и английском языках. Параллельно с дизайнерским делом самостоятельно осваивал видеосъёмку и монтаж. Вскоре увлечение переросло в хобби: Анатолий ведёт на YouTube свой техноблог DiGiUP, в котором делает обзоры на гаджеты и делится новостями из мира технологий.



YouTube-канал DiGiUP/ скриншот



«Дизайнерского образования у меня нет. Это творческая сфера, не инженерия, не точная наука. Естественно, необходимо обладать базовыми знаниями: знать правила компоновки и уметь работать с цветом, но это можно освоить самостоятельно. За 7 лет работы руководителем отдела дизайна в рекламном агентстве я видел очень много обученных дизайнеров, и ни один из них не был лучше дизайнера-самоучки».

В 2018 году Анатолий уволился из рекламного агентства и решил попробовать себя в других сферах.

«Этот перерыв позволил понять, что я должен продолжить заниматься тем, что мне нравится и при этом хорошо получается, — дизайном. В той компании, где я работал, за годы изменилась и моя должность, и заработная плата, но меня интересовало то, чего, как мне кажется, будучи наёмным работником, невозможно достичь. Так я и решил создать Region Records как что-то большое, серьёзное и качественное», — говорит Анатолий Гейко.



Разработка упаковки для жидких металлов ICAN group — ICAN metall



ИП Анатолий зарегистрировал в 2022 году. Как и другие начинающие бизнесмены, первое время он опасался за своё будущее, задаваясь многочисленными вопросами: выстрелит ли, будет ли финансовая стабильность?

«Для запуска своего дела мне понадобилась финансовая подушка, которую я обеспечил за счёт своих сбережений. Брендинговое агентство — это дело, в которое не нужно инвестировать огромные суммы, чтобы запустить в работу. Да и со временем тоже не требуется финансовая подпитка для развития такого бизнеса, ведь я занимаюсь только разработкой дизайна и сопутствующими услугами, а не производством готовой продукции», — рассказывает предприниматель.

Region Records специализируется на разработке бренда под ключ, оформлением и созданием сайтов. Брендинговое агентство оказывает и сопутствующие услуги: нейминг, разработка символики, логотипа, выработка общего стиля, юридическая защита бренда и многое другое. Чтобы найти Region Records в интернете, достаточно вбить соответствующий запрос в поисковой строке. Немалая доля новых клиентов приходит благодаря сарафанному радио, отмечает Анатолий. Довольные клиенты с радостью приводят своих знакомых.



Разработка логотипа для компании CRYOFARM



«Наша цель — дать клиенту то, что поможет развить его бизнес, при этом клиент должен быть максимально доволен конечным продуктом. На каждую работу хочется поставить свой знак, сказать: это делали мы! Наша работа максимально прозрачная, цену за услуги клиент получает сразу. Никаких “у нас всё сложно” или “через месяц нужно доплатить”. Я считаю, что действовать подобным образом для компании стыдно. За эти годы я смирился с тем, что не всегда заказчик хочет то, что для него будет лучше. По мере возможности я стараюсь донести до него эту мысль, но не настаиваю. Заказчик, в конце концов, всегда прав. Удивительно, но с того момента, как я начал работать на себя, таких ситуаций стало меньше. Возможно, люди приходят ко мне с правильным видением, а возможно, это я уже научился считывать их пожелания», — с улыбкой рассказывает Анатолий.

Рекламный ролик для Уральского завода кровельных материалов

Тагильское брендинговое агентство в основном работает на соседние регионы. Клиентов из Свердловской области мало, а вот заказов из Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга довольно много. Были клиенты и за рубежом. В нашем регионе в целом с брендинговыми агентствами и дизайн-студиями ситуация не лучшая, считает тагильчанин.

Вариация заставки портала LostFilm, создана на некоммерческой основе

На данный момент на постоянной основе в Region Records работает только Анатолий. С компанией сотрудничают привлечённые специалисты, но пока взаимодействие с ними ведётся в рамках агентского договора (как с внештатными сотрудниками). Значительную часть работы дизайнер делает самостоятельно, но есть специалисты, с которыми он плотно сотрудничает. В ближайшей перспективе Анатолий планирует расширить штат.

Узнав о совместном проекте СОФПП и АН «Между строк», в котором каждый предприниматель может рассказать о своём бизнесе бесплатно, Анатолий Гейко не раздумывая подал заявку на участие. Как специалист в сфере брендинга, дизайна и продвижения, Анатолий считает, что бесплатная реклама — это отличная возможность заявить о себе как для начинающих предпринимателей, так и для опытных игроков на рынке.

По мнению тагильчанина, сегодня у Region Records открывается ещё больше перспектив для развития. Уход западных компаний с российского рынка играет на руку отечественным студиям дизайна.

«Подобные кризисные ситуации — это отличная возможность занять освободившуюся нишу на рынке. Наши ребята зачастую делают конечный продукт не только не хуже, но даже лучше, чем зарубежные специалисты», — подытожил предприниматель.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Внимание: участниками проекта могут стать только юрлица и индивидуальные предприниматели.