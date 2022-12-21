«Как будто в Чернобыле». Жители ГГМ в соцсетях обсуждают «праздничную» ёлку, установленную во дворе управляющей компанией

В Нижнем Тагиле жители ЖК «Муринские пруды» в соцсетях делятся своими впечатлениями о подарке, который для них к Новому году сделала управляющая компания «СтройСервис». В паблике во «ВКонтакте» «Булата Окуджавы [соседи] ЖК Муринские пруды» накануне появился пост с фотографией небольшой ели, установленной во дворе. На фото видно, что «лесная красавица» стоит без украшений и выглядит совсем не по-новогоднему, а отсутствие пышных веток намекает, что дерево пора утилизировать.

Местные жители в комментариях к публикации начали высказывать различные мнения по поводу предновогодней инсталляции. Например, несколько недовольных тагильчан в комментариях написали, что ёлку нужно было нарядить или вовсе не ставить в таком виде.

«Какая управляющая компания, такая и ёлочка», — рассуждает Владимир Пинский.

Шамиль Надыров предлагает собрать деньги с каждого жителя дома и самостоятельно поставить во двор «бомбовскую» ёлочку или профинансировать управляющую компанию, чтобы она купила украшения. Татьяна Татаринова в комментариях написала, что преимущество такого подарка в том, что его точно не украдут.

«Самая пушистая ёлочка в мире!» — с сарказмом отмечает Марина Вакуленко.

«Как будто в Чернобыле», — шутит Александр Бор.

А вот Виктория Александровна настроена позитивно, она отметила, что управляющая компания хотя бы что-то подарила жителям в этом году. А Юлия Казанцева предположила, что кто-то из жильцов наконец-то выкинул прошлогоднюю ель.

«Где украшения или хотя бы блестяшки?», — удивился Александр Павловских.

В управляющей компании «СтройСервис» журналисту АН «Между строк» пояснили, что до конца рабочей недели ёлка обязательно обретёт праздничный вид.

«Прямо всё и сразу надо! Жители уже звонили, спрашивали. Будем наряжать. До конца рабочей недели всё сделаем», — сообщили в управляющей компании.