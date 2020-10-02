Кадыров предложил Навальному обвинить его в отравлении оппозиционера

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в своём телеграм-канале оппозиционному политику Алексею Навальному назвать его «исполнителем или заказчиком» отравления.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — ответил Кадыров на слова Навального о причастности Владимира Путина к его отравлению.

Кадыров также отметил, что «именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции — будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам».

«Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону. Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?» — обратился Кадыров с вопросом к Навальному.

По мнению главы Чечни, Навальный — «просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России».

«Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы. Ещё вспомнишь мои слова», — пригрозил Кадыров.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Несколько недель политик провел в коме. 23 сентября оппозиционера выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Накануне в интервью немецкого издания Der Spiegel Навальный обвинил Владимира Путина в причастности к своему отравлению. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают представители ЦРУ США.