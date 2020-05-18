Кадыров потребовал уволить медиков, пожаловавшихся на нехватку средств защиты

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства республики потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты для работы с больными коронавирусом, передаёт ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам. У нас 30–40 тысяч минимум до сих пор лежат противочумных костюмов, мы закупаем миллионы масок», — сказал Кадыров.

Ранее, 14 мая, сотрудники больницы в Гудермесе устроили акцию протеста возле медучреждения — они рассказывали, что больница не готова к приёму пациентов с коронавирусом. После этого туда приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, главного врача Ильяса Энганоева, а также одного из врачей, участвовавших в протесте, уволили. Новым главврачом больницы стал бывший вице-премьер Чечни Муса Ахмадов.

На следующий день на телеканале «Грозный» вышел сюжет, в котором врачей, пожаловавшихся на нехватку средств защиты, назвали провокаторами, там также показали извинения самих врачей. В частности, врач-уролог Аюб Налаев и врач-рентгенолог Заур Борчашвили заявили, что им не было известно о наличии в больнице защитных средств, а медсестра Марха Ибрагимова извинилась, что распространила информацию о смерти врача Барет Баудиновой от коронавируса.