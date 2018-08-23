Кадыров объяснил нападение подростков на полицейских в Чечне командой из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подростки получили команду напасть на сотрудников полиции «из-за рубежа по соцсетям» и в этом «уже нет сомнений», со ссылкой на аккаунт политика пишет «Коммерсантъ».

На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что сейчас устанавливаются лица, которые могли быть причастны к «психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления».

«Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа. Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, вербовщики «ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребёнке 10–12 лет видели потенциального террориста».

Также Кадыров отметил, что персональную ответственность за действия детей несут их родители.

«Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев [запрещённое в России "Исламское государство"], пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств», — добавил глава Чечни.

Он подчеркнул, что скрывать факт влияния вербовщиков на ребёнка «никому не позволено».

Напомним, 20 августа в Чечне была совершена серия терактов. В Грозном и Шалинском районе республики подростки от 11 до 17 лет давили полицейских машиной, нападали на них с ножами и пытались взорвать их вместе с собой. Четверо юных экстремистов погибли, ещё одного удалось задержать. ИГ взяло на себя ответственность за атаки.