Качество общественного транспорта в Нижнем Тагиле оценили хуже, чем в прошлом году

Нижний Тагил занял 59-е место по качеству общественного городского транспорта по версии компании SIMETRA, позиционирующей себя как «центр компетенций в области транспортного планирования». Показатели второго по величине города Свердловской области упали за год на 4 позиции. Специалисты компании проанализировали работу общественного транспорта в 84 городах. Москва и Санкт-Петербург в борьбу за звание лучшего включены не были ввиду различия нагрузки и возможностей столиц по сравнению с другими городами России.

Доступность общественного транспорта в городе оценена на 97%, доступность магистральных маршрутов — на 54%. Внеуличный магистральный транспорт в городе отсутствует.

По графику распределения доступного транспорта по времени суток можно увидеть, что в основном общественный транспорт курсирует с 07:00 до 19:00, а после его количество заметно сокращается.

По данным перевозчиков, в Нижнем Тагиле работают 494 автобуса и 110 трамваев. Возраст автобусов составляет более 10 лет, трамваев — 15 лет.

За 2022 год в ДТП попали 7 транспортных средств общего пользования. В результате аварий пострадали 10 человек, никто не погиб.

Лидером рейтинга в этом году стала Пермь, на втором месте — Новокузнецк, на третьем — Екатеринбург. Казань заняла четвёртую строчку, а Ижевск замкнул пятёрку лидеров. В прошлом году первую строчку в рейтинге качества общественного транспорта занимал Екатеринбург.