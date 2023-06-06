Качели без сидений и штырь вместо карусели. Жители центра Нижнего Тагила пожаловались на благоустройство детских площадок

Жители центра Нижнего Тагила жалуются на неблагоустроенные детские площадки. В начале июня неравнодушные тагильчане, проживающие в домах на улицах Ленина, 42 и Вязовской, 4а и 4б, оставили заявку на сайте межрегиональной общественной организации по защите прав и интересов граждан «Народный контроль» и прикрепили фотографии сломанных объектов.

В обращении, опубликованном 3 июня, говорится, что на площадке, расположенной на Ленина, 42, управляющая компания покрасила щиты для игры в баскетбол, но сами кольца фактически отсутствуют. А во дворе на улице Вязовской на месте карусели торчит штырь, стоят ржавые качели без сидений и полуразрушенный домик.

«Деревянные сооружения стоят уже много лет, детей опасно оставлять играть на них. Стыдно иметь такие дворы в самом центре города!» — жалуются жильцы дома на улице Ленина, 42.

Общественники заверили, что сделали два обращения в администрацию города.

«Согласно действующим законам РФ, органы власти рассматривают любые обращения в течение 30 суток. Полученный ответ будет обязательно опубликован на сайте. Если вам стало известно о совершаемых противоправных деяниях и нарушениях действующего законодательства, сообщайте нам об этих фактах через наше мобильное приложение. Желательно указывать максимальное количество информации при обращении, чтобы с большей вероятностью и максимально эффективно решить проблему», — говорится в ответе на жалобу жильцов.