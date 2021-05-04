Кабмин установил запрет на вывоз гречки из России из-за её подорожания

Правительство установило временный запрет с 5 июня по 31 августа на вывоз из России гречки, постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В приложении к постановлению указывается, что в указанный период из страны нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно.

О возможности введения подобного запрета в конце апреля сообщали «Ведомости». По данным издания, данная мера обсуждалась на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Предложение о временном запрете экспорта действительно поступило от Минсельхоза.

О подорожании гречки сообщали сразу несколько ритейлеров и поставщиков. В частности, к сети магазинов «Верный» поставщики обращались с просьбой о повышении закупочных цен на разные крупы на 7,5–15%, начиная с марта и апреля. Рост цен на крупы подтверждал и коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов. В «Командор» также поступали предложения о повышении стоимости гречки (на 10–15%) и пшена и овсяных хлопьев (на 3–5%), рассказывал его представитель.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объяснял, что заводам не хватает гречихи. Но, по его словам, непонятно, с чем это связано — либо действительно её мало на рынке, либо аграрии просто не продают её переработчикам. Дисбаланс создают и растущие поставки за границу, отметил он.