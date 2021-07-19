Кабмин РФ утвердил льготные авиабилеты для семей на семь рейсов из Екатеринбурга

Авиабилеты по специальному тарифу (по фиксированной и сниженной цене) смогут купить российские семьи с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так, жители Екатеринбурга смогут купить билеты по сниженной цене на семь рейсов в другие города России.
В бюджете текущего года на эту меру поддержки предусмотрено 1,35 млрд рублей. Так, стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч россиян.
Всего правительство просубсидирует перелёты по 46 маршрутам, среди которых семь из уральской столицы:
- Екатеринбург — Казань (стоимость билета — 4674 рубля);
- Екатеринбург — Владивосток (10 953 рубля);
- Екатеринбург — Нижний Новгород (6123 рубля);
- Екатеринбург — Улан-Удэ (10 953 рубля);
- Екатеринбург — Петрозаводск (8538 рублей);
- Екатеринбург — Иркутск (10 953 рубля);
- Екатеринбург — Калининград (10 953 рубля).
Семейные авиабилеты подразумевают единый билет на ребёнка и сопровождающего взрослого, сообщается на сайте кабмина.
По мнению чиновников, субсидирование сделает семейные авиаперелёты доступнее и поможет развитию внутреннего туризма в стране.