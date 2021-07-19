Кабмин РФ утвердил льготные авиабилеты для семей на семь рейсов из Екатеринбурга

Авиабилеты по специальному тарифу (по фиксированной и сниженной цене) смогут купить российские семьи с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так, жители Екатеринбурга смогут купить билеты по сниженной цене на семь рейсов в другие города России.

В бюджете текущего года на эту меру поддержки предусмотрено 1,35 млрд рублей. Так, стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч россиян.

Всего правительство просубсидирует перелёты по 46 маршрутам, среди которых семь из уральской столицы:

Екатеринбург — Казань (стоимость билета — 4674 рубля);

Екатеринбург — Владивосток (10 953 рубля);

Екатеринбург — Нижний Новгород (6123 рубля);

Екатеринбург — Улан-Удэ (10 953 рубля);

Екатеринбург — Петрозаводск (8538 рублей);

Екатеринбург — Иркутск (10 953 рубля);

Екатеринбург — Калининград (10 953 рубля).

Семейные авиабилеты подразумевают единый билет на ребёнка и сопровождающего взрослого, сообщается на сайте кабмина.

По мнению чиновников, субсидирование сделает семейные авиаперелёты доступнее и поможет развитию внутреннего туризма в стране.