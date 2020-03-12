Кабмин одобрил законопроект о запрете высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Правительство РФ одобрило законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. На заседании, прошедшем 12 марта, был рассмотрен и пакет документов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте.

«Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем, когда кто-то, например контролёры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — цитирует ТАСС заявление министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Министр напомнил, что в прошлом году в разных регионах происходили случаи, «когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребёнок из-за того, что он не оплатил проезд». По мнению Дитриха, законопроект призван исключить возможность таких ситуаций и защитить интересы несовершеннолетних. Он также позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролёрами, и чётко прописать полномочия самих контролёров.