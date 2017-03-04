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06 Мар 2017 16:15 | Метки: Новости

Кабельные операторы пожаловались на угрозу закрытия из-за «пакета Яровой»

Ассоциация кабельного телевидения России обратилась в Минкомсвязи и Госдуму с жалобой на последствия «закона Яровой», пишет «Коммерсантъ». Операторы опасаются, что только на малых и средних участников этого рынка ляжет треть всех расходов по исполнению закона, оценивающихся в 1 трлн рублей в действующем варианте или в 100 млрд рублей при условии его смягчения. Это может привести к закрытию компаний.

Как сообщил изданию источник, близкий к одному из операторов, под действие закона попали видеосигналы IPTV и OTT. Источник отметил, что цифровой сигнал, который передаётся по антенне, а также спутниковый сигнал по закону не будут сохранены.

Также в ассоциации подчеркнули, что малые операторы обеспечивают телесигналом около 30% домохозяйств. Закрытие компаний может привести к тому, что многие пользователи останутся и без общедоступных телеканалов.

Напомним, «антитеррористический пакет» Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят в 2016 году. Поправки обязывают операторов создать к середине 2018 года системы, позволяющие хранить информацию о фактах приёма и передачи данных.

Интернет-компании должны хранить информацию не менее года, а операторы связи  три года. Содержание сообщений  текст, голос и видео  компании обязаны хранить не менее шести месяцев. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»

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