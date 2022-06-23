К юбилею Нижнего Тагила отремонтируют южный подъезд к городу 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на финальном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила поручил отремонтировать трассу в селе Николо-Павловское. По этой дороге поедут высокопоставленные гости, чтобы поздравить наш город с 300-летним юбилеем. Губернатор отметил, что на празднование юбилея приедет большая делегация из Екатеринбурга: весь кабинет министров, депутатский корпус и «люди, болеющие за развитие Нижнего Тагила».

«К этой знаковой юбилейной дате мы готовились несколько лет. Работа проведена очень большая. Позитивные изменения коснулись практически всех сфер жизни города и самих тагильчан. В юбилей Нижнего Тагила, с окончанием праздника, все преобразования не должны закончиться. Нужно выстроить логичную систему благоустройства, обустройства, развития города», — приводит департамент информполитики региона слова Куйвашева.

Одним из самых масштабных проектов, реализуемых к юбилею, стало строительство моста через Нижнетагильский пруд. А ключевым событием празднования, по словам губернатора, станет открытие стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести» на Привокзальной площади. При этом многие ранее анонсированные юбилейные проекты так и не были реализованы. Это реконструкция Нижнетагильского театра кукол и главного здания Нижнетагильского музея-заповедника, а также ремонт Нижнетагильской филармонии.

Напомним, Нижний Тагил будет отмечать свой юбилей три дня: с пятницы, 12 августа, по воскресенье, 14 августа, — на этот день как раз запланировано открытие стелы. С подробной праздничной программой можно познакомиться на специальном сайте «Нижний Тагил 300».