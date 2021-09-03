К выходным в Нижний Тагил придут дожди

Дожди придут в Нижний Тагил в эти выходные. А вместе с ними и небольшое похолодание, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

Сегодня, 3 сентября, в городе пройдут небольшие дожди, температура воздуха днём составит +21, ночью — +13 градусов. В субботу также обещают облачную погоду, пройдут кратковременные дожди. Воздух днём прогреется до +24 градусов.

В воскресенье, 5 августа, в Нижнем Тагиле ожидается самый солнечный день, осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит +15 градусов.

Следующая неделя в Нижнем Тагиле, по прогнозам синоптиков, будет дождливой и пасмурной.