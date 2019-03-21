«К сожалению, не можем всем помочь»: врио главы Забайкалья заплакал в прямом эфире после вопроса многодетной матери (ВИДЕО)

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз в прямом эфире программы на местном телеканале после вопроса многодетной матери, чья семья испытывает большие трудности с жильём, пишет Zab.tv.

Вопрос главе региона был задан в ходе программы «Прямой разговор» 21 марта. Ольга Серёжина, у которой семеро детей, сообщила Осипову, что ухаживает за трёхлетним ребёнком-инвалидом, который в 2015 году перенёс менингит и с тех пор не может восстановиться. Семья живёт в аварийном доме без центрального водоснабжения. Семью поставили в очередь на жильё, но в 2017 году сняли из-за прописки в селе. У них нет воды, ребёнок лежачий.

«Мы можем только использовать влажные салфетки, ухаживая за ребёнком, чтобы не было пролежней», — сказала жительница Читы.

Врио губернатора отметил, что подобных сигналов к нему поступает много. В это время его голос задрожал, а на глазах появились слёзы.

«Мы всеми силами должны вам помочь и предусмотреть все возможности для реабилитации. У нас очень много подобных обращений, столько у людей трагедий... Самое тяжёлое, что мы не можем всем помочь. Это очень трудно читать. Мы должны предоставлять хотя бы землю, чтобы люди могли строиться, обрести материальный достаток. На эти категории здравоохранение должно отдельно обращать внимание», — ответил чиновник.

Александр Осипов временно исполняет обязанности губернатора Забайкальского края с 25 октября 2018 года.