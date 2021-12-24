«К России я привыкла и люблю её культуру». Иностранные студенты, приехавшие в Нижний Тагил на финал международного конкурса, поделились впечатлениями о городе 

На этой неделе в Нижний Тагил приехали восемь финалистов международного конкурса «Очей очарованье» (12+) из Венгрии, Кыргызстана, Турции, ДНР, Китая и Узбекистана. Необычный конкурс о любви к русскому языку придумали преподаватели кафедры иностранных языков и русской филологии НТГСПИ. Для участия в нём иностранцы должны были написать на русском языке сочинение и разместить пост о себе в соцсетях.

В первый день иностранные гости побывали на пешеходной экскурсии, организованной студенткой факультета филологии и межкультурной коммуникации Ариной Догадиной. Они познакомились с главными достопримечательностями города.

Экскурсия в Нижнетагильский музей изобразительных искусств состоялась на следующий день. Студентку из Китая Син Янань в музее удивило обилие портретов российских правителей, а ещё ей запомнились картины художников-маринистов Лагорио и Айвазовского. Син учится в магистратуре в Иркутске, поэтому для своего конкурсного поста она сняла видеоролик о Байкале. Русский язык девушка учит со школы.

Кроме экскурсий по Нижнему Тагилу, финалисты побывали в Невьянске и увидели знаменитую наклонную башню, а также посетили мастер-класс по росписи подносов.

«В музее Невьянска мне очень понравилось, хотя не всё было понятно. Очень много новой информации. Подниматься на башню мне было несложно, ведь я спортсменка. Мне тут интересно, к России я привыкла и люблю её культуру. Единственное, что ещё остаётся непривычным, — это еда. Здесь холоднее, чем в Иркутске, но это не страшно», — говорит Син Янань.

В музее гостям рассказали о коренных жителях Урала, истории города и династии Демидовых. Наталья Вицаи из Венгрии особенно заинтересовалась этой темой, так как работает учителем русского языка и русской культуры в гимназии. Она приехала в Россию вместе со своими детьми — 14-летней Элизой и 18-летним Миланом, которые приняли участие в конкурсе. Наталья уехала жить в Венгрию после окончания института и большую часть жизни прожила в этой стране. Сейчас её дети свободно говорят на двух языках — венгерском и русском.

«Впечатления от Урала прекрасные. Особенно красива природа, много снега и морозно, у нас если холодно, то воздух очень влажный и неприятный. А это всё мне очень напоминает детство, я выросла во Владимире», — признаётся Наталья Вицаи.

Наталья сказала, что хотела бы вернуться в Нижний Тагил летом, чтобы лучше увидеть горы.

Алия Янхаева из Кыргызстана учится в Костроме на инженера-экономиста, но тоже приняла участие в конкурсе Нижнетагильского социально-педагогического института, так как любит русский язык. Девушке нравится путешествовать, и она была рада возможности побывать на Урале.