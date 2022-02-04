К 300-летию Нижнего Тагила музей искусств проведёт фестиваль «Говорит Тагил»

К 300-летию Нижнего Тагила в музее изобразительных искусств организуют фестиваль «Говорит Тагил» (6+). Событие приурочено к юбилею Нижнего Тагила. В течение всего года в музее будут проходить лекции с приглашёнными спикерами, конкурс местных режиссёров и фестиваль уличной культуры.

«На фестиваль мы ждём всех горожан, но особенно хотелось бы привлечь творческих молодых людей, которые пока что видят своё будущее в другом городе. Музей планирует показать, что жить в Тагиле, развиваться и создавать что-то новое можно, нужно и получается», — говорят в музее искусств.

На площадке музея о своей деятельности расскажут фотографы, художники, галеристы и другие тагильчане, которые способствуют развитию культуры города. Помимо лекций на встречах будут проходить и мастер-классы.

В музее рассказывают, что мероприятия с участием приглашённых гостей будут проходить раз в месяц. Первая встреча запланирована на 27 февраля, она пройдёт в рамках новой фотовыставки известного модного фотографа, тагильчанина Егора Майера. На ней пойдёт речь о социальной фотографии, репортажной, коммерческой и fashion-съёмках (12+).

Летом в рамках фестиваля проведут конкурс кинематографистов. В нём сможет поучаствовать любой человек, которому нравится снимать. Организаторы будут принимать фильмы, видеоклипы, любой видеоарт и анимацию. О старте приёма заявок объявят позже.

Также в первые месяцы лета тагильчан ждёт фестиваль уличной культуры. На него музейщики хотят пригласить танцоров, диджеев, уличных музыкантов и стрит-арт художников.