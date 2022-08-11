К 300-летию города супруги из Нижнего Тагила сняли клип со своими дочками

Сергей и Ольга Псарёвы из Нижнего Тагила сняли клип со своими поющими дочками семилетней Викой и одиннадцатилетней Лизой, посвящённый 300-летию города. Супруги работают видеографами и регулярно записывают короткометражки со своими детьми.

По словам Псарёвых, ролик старались снимать при хорошей погоде и в знаковых местах разных районов Нижнего Тагила. Всего на съёмки семья потратила около пяти дней. Говорят, что процесс работы был непростым, но результат того стоил. Девочки занимаются в вокальной студии ДК «Юбилейный» и текст песни придумывали сами, но с помощью родителей.

«Мы периодически снимаем клипы по разным поводам, и идея снять что-то про город к юбилею была у нас давно. Думали вначале про короткометражку, но решили написать песню. Девочки сделали всё сами, писали текст песни, помогали снимать видео. Для нас это пока самый масштабный во многих смыслах проект», — говорит Ольга Псарёва.

Напомним, в этом году празднование 300-летия Нижнего Тагила будет проходить три дня — с 12 по 14 августа. Подробную программу мероприятия можно будет прочесть в нашем специальном гайде по самым интересным событиям юбилея.