Общество

К 22 годам колонии приговорили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

10.02.2023 15:49
К 22 годам колонии приговорили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осуждён на 22 года колонии строгого режима, пишет РИА Новости. Соответствующее решение вынес Люберецкий городской суд Подмосковья. Сергея Фургала обвинили в организации убийств и покушении на предпринимателей в начале 2000-х годов, его признали виновным по всем трём эпизодам организации преступлений.

Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Уголовное дело против него было возбуждено в 2020 году.

2 февраля этого года присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по последнему эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает. Прокуратура запращивала Фургалу 23 года колонии строгого режима по совокупности наказаний. Однако обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтён.

Другим обвиняемым по делу (предполагаемым сообщникам Фургала) прокуратура просила от 10 до 22 лет колонии. Представители защиты обращались к суду с просьбой направить дело на новое рассмотрение в ином составе и заявили, что будут добиваться оправдательного приговора.

Помимо Фургала, как пишет ТАСС, бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осуждён за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 лет колонии. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Вячеслав Реутов 
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